19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
В Ровненской области Украины 50 поселений остались без света
Около 50 населенных пунктов обесточены в Ровненской области Украины
В Сарненском районе на северо-востоке Ровненской области Украины пропало электричество, сообщил глава областной администрации Александр Коваль.
Около 50 населенных пунктов остались без электроснабжения, передает ТАСС.
«В Сарненском районе обесточены около 50 населенных пунктов», – сообщил Коваль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в трех западных областях Украины.
В четверг национальная энергетическая компания сообщила о введении аварийных отключений электроснабжения в четырех областях Украины.
В тот же день глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил об отсутствии электроснабжения у жителей двух районов.