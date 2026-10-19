Tекст: Дарья Григоренко

Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.