Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.
Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.
Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».
В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.
По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.
Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.
Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».