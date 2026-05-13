Эстония закрыла небо у границы с Россией
Авиационные власти Эстонии закрыли для полетов участок воздушного пространства в районе границы с Россией, а также участок в районе побережья Финского залива «из-за активности беспилотных летательных аппаратов», сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
«В ближайшие двое суток для полетов ограничена зона в районе побережья Финского залива недалеко от Таллина из-за активности беспилотных летательных аппаратов», – заявил собеседник агентства.
Уточняется, что запрет действует 13 и 14 мая с 9.00 до 1.00 по московскому времени. Ограничения введены на высотах до 500 метров над землей. Рядом с этой зоной находится военный аэродром Эмари.
На участке возле границы с Россией полеты ограничены на высоте до одного километра. Данная мера также действует 13 и 14 мая с 10.00 до 1.00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии.
Вооруженные силы страны выставили боевые машины у западной части Чудского озера.
Министр обороны республики Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих дронов вблизи эстонской территории.