Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

Недавно на глаза попался заголовок: «Что афонский старец Геокон говорил о будущем России и мира». Заметка была опубликована на популярном новостном ресурсе и содержала обещание «кровавой Пасхи», при которой, по словам «старца», явятся «природные катаклизмы, затяжные войны, революции, политические кризисы, обвал валют, блокировка банковских систем и другие кризисы... Когда убьют того, чья фамилия начинается с «О», все начнется с головокружительной скоростью».

Такого рода сообщений об «афонских старцах», обычно возвещающих всяческую жуть и мрак, в Сети полно, в том числе на, казалось бы, приличных и ответственных ресурсах. «Старец Стефан Карульский», например, «сделал свои предсказания более 40 лет назад. В частности, он предсказал, что 2025 год станет «точкой невозврата», когда Землю постигнет водная стихия, а Америка исчезнет с карты мира».

То, что «пророчества» явно не сбываются, не мешает перепечатывать их, слегка подправляя даты. При этом иногда «старцы» бывают выдуманными – а их «пророчества» озвучиваются в роликах синтетическим голосом ИИ. Но иногда «пророчества» атрибутируются реально существовавшим подвижникам – например, святому Паисию Святогорцу. Этому кроткому, светлому, мудрому старцу особенно любят приписывать мрачные геополитические предсказания. Грекоязычный ресурс «Святая Гора» объясняет, что этим занимаются «святотатцы, неразумные и тщеславные гордецы», которые изображают старца «как своего рода медиума», и призывает: «Не будем становиться посмешищем для врагов Церкви и для диавола».

Довольно часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и жуткие предсказания.

Все это не имеет отношения к пророчеству, как его понимает Православная церковь. Это, напротив, ближе к гаданиям, которые она категорически отвергает. В чем принципиальная разница? Мы уже привыкли, что слово «пророк» означает предсказателя будущего. Это не совсем верно.

Пророк по воле Божией мог предсказывать будущее (и иногда делал это) – но его основная миссия состояла в другом. Он прежде всего возвещал волю Божию, обличал грехи народа и призывал людей покаяться – исправить свои пути, вернуться к Богу. Вот, например, как говорил библейский пророк Исайя: «И ждал Он [Бог] правосудия, но вот – кровопролитие; [ждал] правды, и вот – вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что [другим] не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои [сказал] Господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые – без жителей» (Ис. 5:7-9).

Здесь пугающее предсказание будущего – не самоцель, оно привязано к обличению греха и призыву к покаянию. Оно нужно не для того, чтобы люди делали запасы соли и спичек или копали убежище у себя на огороде – а для того, чтобы они исправили свое поведение.

В Новом Завете Святой Дух приходит, чтобы обратить людей к спасительной вере в Христа, и дар пророчества, который может быть у некоторых святых, направлен именно к этой цели.

Святые – ни в коем случае не политические аналитики с дополнительными источниками информации «в высших сферах». Это не их миссия. Они – светильники веры, которые должны привести нас к познанию Бога, а не к знанию будущих политических раскладов. В «предсказаниях старцев», которые разбегаются по новостным СМИ, этот главный момент (призыв обратиться к Богу и исправиться) отсутствует – как отсутствует, как правило, и имя Божие вообще.

Фальшивые «старцы» в этих публикациях, действительно, выступают в роли, неотличимой от медиумов, принадлежа к тому же малопочтенному цеху, что и астрологи, гадатели, тарологи и прочие торговцы предсказаниями. К ним, увы, не зарастает народная тропа, потому что растерянные и обеспокоенные люди борются с тревогой самым простым способом – пытаются найти кого-то, кто даст им подробный прогноз. Может быть даже мрачный и пугающий – в любом случае мрачная определенность давит меньше, чем полная неясность.

Но православная вера в Бога предполагает совершенно иное отношение к будущему. Мы не знаем, что произойдет завтра – и именно это незнание открывает для нас возможность довериться Богу. Как говорит псалмопевец, «в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:16).

Мы не можем подглядеть в эту книгу – но нам и незачем. Мы призваны доверять Богу и хранить Его заповеди вот в этот день, который мы проживаем сейчас. Как говорил старец Паисий Святогорец (в своих настоящих, не фейковых словах): «Когда мы вверяем себя Господу, Он, наш Добрый Бог, следит за нами и печется о нас. Как добрый Управитель Он дает каждому из нас то, что нужно».