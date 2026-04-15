  • Новость часаГлава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бога пытаются взять в военные союзники

    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    15 апреля 2026, 12:14 Мнение

    Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    Уже многие обратили внимание на то, что противостояние США с Ираном сопровождалось надрывной религиозной риторикой.

    Президент Трамп демонстративно молился об успехе военных действий вместе с приглашенными в Белый дом религиозными лидерами, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрировал татуировку «Deus vult!» («Бог [того] хочет!», лозунг времен Крестовых походов) и публично возносил молитву: «Пусть каждый выстрел найдет свою цель в борьбе с врагами справедливости и нашего великого народа... Дай им [вооруженным силам США] мудрости в каждом решении, стойкости перед грядущими испытаниями, нерушимого единства и сокрушительной силы в борьбе с теми, кто не заслуживает пощады».

    Американские военные жаловались, что некоторые из их командиров открыто называют войну с Ираном божественным планом, призванным приблизить второе пришествие Христа. Далеко не все западные христиане одобряют такую риторику. Папа римский Лев XIV заявил, что Бог не слушает молитв тех, чьи «руки полны крови»: «Это наш Бог: Иисус, Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны... Он не слушает молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их».

    В ответ Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. Почти параллельно с этим он опубликовал в соцсетях свое изображение в образе мессии, хотя позднее удалил его, пояснив, что «образ доктора» был неверно истолкован.

    Но откуда берется это желание объявить Господа Бога своим военным союзником? Комментаторы говорят об особенностях некоторых направлений американского протестантизма – но, увы, проблема гораздо шире.

    Религиозный национализм – довольно старое явление. Он провозглашает, что вот эта конкретная нация уникальным образом избрана Богом, ее интересы – это заодно и интересы Божии, а ее враги – (так совпало) враги Божии. А враги Божии, естественно, «не заслуживают пощады». Это много с кем бывает – во время Второй мировой хорватские усташи заявляли себя пламенными защитниками католического, а румынская «железная гвардия» – православного христианства.

    В попытках привлечь имя Божие к делу пропаганды нет ничего нового – в условиях военного (и даже политического) противостояния люди используют все ресурсы, какие только могут, и религия воспринимается как один из таких ресурсов. Можно вспомнить плакаты времен Первой мировой войны, на которых Христос изображался ведущим в бой против друг друга воинов то одной, то другой европейской армии, а враждующие государи – благочестиво молящимися о победе.

    Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным – и люди легко ему поддаются. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Люди светские испуганно подозревают таких политиков в том, что они – сумасшедшие фанатики, готовые поджечь весь мир ради своих мистических видений. В самом деле, борьба за национальные интересы, ресурсы и влияние – дело не священное. Стороны в итоге соизмеряют свои ресурсы и возможности, выгоды и расходы, и заключают компромиссный мир.

    А вот священная битва сынов света с сынами тьмы соглашением кончиться не может. Если политик заявляет, что противостоит космическому злу, сокрушить которое ему поручил лично Господь Бог – это задает совсем другую систему координат, в которой любые договоры – это предательство всего святого. У архангела Михаила, главы небесных воинств, не может быть компромиссного мира с сатаной. Армагеддон должен кончиться концом света, а не очередным разделом сфер влияния. Поэтому, когда политики изображают из себя воинов света, воинов добра, светская аудитория реагирует несколько нервно.

    Религиозную аудиторию тут тоже легко потерять – но по другой причине. Верующие больше склонны видеть в такого рода религиозности политиков не фанатизм, а циничную манипуляцию.

    Религиозное самозванство – явление не новое; любой человек, который интересуется духовной жизнью, знает о существовании как воспаленных энтузиастов, уверенных, что они «нездешней правды орудие», так и холодных циников, имитирующих такую воспаленность, чтобы манипулировать людьми. Довольно скоро верующие начинают распознавать в ссылках на имя Божие попытку манипуляции: «Ты веришь в Бога? Прекрасно! Сейчас мы тебе объясним, чего этот твой Бог от тебя хочет. Он хочет именно того, чего и мы».

    Заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7) относится не только к непочтительному произнесению имени Божьего, но и (прежде всего) к его корыстному употреблению – когда человек использует имя Божие в своих собственных, финансовых, политических или еще каких-то личных целях.

    Когда политики, не разделяющие трепетного отношения к святыне, пытаются употреблять эту святыню в текущих военно-политических целях («а имя Иисусово мы приспособим к военной пропаганде»), у искренних верующих это может вызвать не энтузиазм, а отвращение. «Ты-то кто такой, чтобы указывать мне, чего от меня хочет Бог?» Так, пытаясь укрепить доверие к себе, политики могут его подорвать. Гораздо более разумной, продуктивной и благочестивой позицией будет держать свои политические решения отдельно от религиозных.

    В англоязычной культуре есть достойные примеры этого. Например, К.С. Льюис писал в своей книге «Любовь»: «Старый патриотизм тем и был хорош, что, вдохновляя людей на подвиг, знал свое место. Он знал, что он чувство, не более, и войны могли быть славными, не претендуя на звание священных».

    Бог есть Творец всего мироздания и всех народов. Бог любит всех людей и всем ищет блага и спасения. Его невозможно «приватизировать», представить его частным божеством, обслуживающим чьи-то национальные интересы. Когда политики пытаются это делать, это выглядит иногда пугающе, но чаще – невыносимо фальшиво. 

    Другие материалы автора

    Главное
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    NYT рассказала, как Китай десятилетиями поставлял оружие Ирану
    Вэнс призвал папу римского следить за языком
    Перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider впервые сняли сверху
    Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США
    Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
    Россиян предупредили о штрафе до 50 тыс. рублей за брошенный из машины окурок

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации