  Лента новостей
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 21:41 • Новости дня

    Папа римский резко осудил оправдание войны именем Бога

    Папа римский возглавил молебен за мир и осудил манию всемогущества

    Tекст: Мария Иванова

    Во время молитвенного бдения в Ватикане глава Католической церкви призвал человечество объединиться ради мира, жестко осудив попытки политиков оправдывать вооруженные конфликты именем Бога.

    В базилике Святого Петра состоялся молебен об установлении мира, который возглавил понтифик, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии представители пяти континентов зажгли свечи от Лампады мира, непрерывно горящей в Ассизи у гробницы святого Франциска.

    Обращаясь к пастве, папа Лев подчеркнул необходимость сплочения людей, выбирающих созидание вместо разрушения. «Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает», – заявил понтифик, добавив, что истинная сила заключается в служении жизни.

    Глава Католической церкви также подверг критике тех, кто вовлекает имя Бога в рассуждения о смерти и разрушениях. Он отметил, что последователи христианского учения не могут поддерживать насилие, а стремление к доминированию противоречит пути Иисуса Христа.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военных, участвующих в конфликте против Ирана, прикрываясь религиозными мотивами. В ответ на это папа Лев напомнил, что Господь не благословляет войны, и поставил под сомнение мужество политиков, начинающих вооруженные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV раскритиковал попытки прикрывать войну религией.

    Президент США заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Глава католической церкви одобрил соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    11 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», скончался на 66-м году жизни, сообщила его мачеха, народная артистка России Наталья Белохвостикова.

    Белохвостикова написала: «Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе». Она также опубликовала фотографию с мужем и пасынком, но не раскрыла причину смерти, передает телеканал 360.

    Точная дата и время прощания с Наумовым пока не известны. Поклонникам остается лишь предполагать, что у актера могли быть серьезные проблемы со здоровьем.

    Алексей Наумов родился в 1960 году в семье кинематографистов – актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. Несмотря на развод родителей, когда Алексею было два года, он поддерживал отношения с отцом до самой его смерти в 2021 году. В детстве Алексей снялся в двух проектах: фильме «Бег» и одной из серий «Следствие ведут знатоки», где сыграл племянника Кибрит.

    Однако актерскую карьеру он продолжать не стал, выбрав искусствоведение и дизайн книг. После окончания Ленинградской академии художеств Наумов занимался макетированием изданий, иллюстрированием и консультировал издательства по вопросам исторической достоверности. Также он работал над альбомами по искусству.

    О личной жизни Алексея почти ничего не известно – он избегал публичности. По данным журналистов, у него остался внук Владимир Наумов, который также выбрал профессию, связанную с кино и драматургией, окончив профильные учебные заведения и став сооснователем творческого объединения «Фонд абсолютно независимого кино».

    В конце марта из жизни ушел актер театра и сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    11 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в обсуждение военных планов Британии, предположив о ее намерении воевать с западной цивилизацией.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказался по поводу военных намерений Британии в ответ на пост пользователя соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев на своей странице написал: «С западной цивилизацией», отвечая на вопрос, с кем именно Британия собирается воевать, передает РИА «Новости».

    При этом представитель РФПИ не стал уточнять, что именно он имел в виду и не дал дополнительных пояснений.

    Ранее начальник Генштаба Британии Ричард Найтон заявил о планах министерства обороны королевства обновить руководство по гражданской обороне впервые с 1976 года. По его словам, британские власти считают, что относительно мирный период якобы завершился, и это потребовало новых шагов.

    Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку из-за угрозы ядерного конфликта.

    Исследователи назвали действия Британии проявлением исторического антироссизма.

    11 апреля 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, заявив, что подслушивать чужие разговоры «грешно».

    Лавров заявил, что подслушивать чужие разговоры «грешно» и отметил, что в ходе беседы с Сийярто обсуждалась тема прав национальных меньшинств на Украине. Министр подчеркнул, что не Брюсселю осуждать коллег, ведь в подходах европейцев к правам человека прослеживается идеология нацизма, передает RT.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека», – заявил Лавров.

    По его словам, Брюссель систематически игнорировал притеснения венгров и русскоязычных на Украине либо поддерживал действия киевских властей.

    Лавров также отметил, что европейские чиновники прощают Зеленскому многое ради реализации его миссии, но осуждают министров за обсуждение способов пресечь нарушения прав нацменьшинств. Это министр назвал саморазоблачением.

    Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что всегда придерживается одной риторики – и публично, и в частных разговорах. Он отметил, что утечка лишь подтвердила его последовательность. Министр добавил, что спецслужбы уже не впервые перехватывают его разговоры, но ничего нового в них не находят.

    «Ну и, конечно, ещё родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться», – констатировал Лавров.

    Позицию Венгрии поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объяснив, что ситуация с прослушкой демонстрирует «псевдоединство» Евросоюза. Она добавила, что европейские страны шпионят друг за другом и используют подобные методы для давления на неугодные правительства.

    Ранее Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    11 апреля 2026, 15:04 • Новости дня
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

    Мединский рассказал в Max о сложностях при согласовании обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры были долгими и тяжелыми.

    Мединский подчеркнул, что сотрудники Министерства обороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова проделали огромную работу для организации обмена. Он особо отметил вклад каждого ведомства в этот процесс.

    Кроме того, Мединский сообщил, что вместе с бойцами были возвращены последние семь жителей Курской области, которых удерживали в качестве заложников. Он добавил, что «светлый праздник наши встретят на родной земле».

    Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175.

    Последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой и направляются в сторону Белоруссии.

    11 апреля 2026, 17:41 • Новости дня
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп

    Tекст: Мария Иванова

    Более десятка пострадавших от действий скандального финансиста Джеффри Эпштейна назвали призыв первой леди США Мелании Трамп к открытым слушаниям попыткой защитить наделенных властью политиков.

    Группа из 13 человек, а также брат и сестра покойной Вирджинии Джуффре, выпустили совместное заявление, передает The Guardian.

    «Выжившие после действий Джеффри Эпштейна уже проявили невероятное мужество, выступив вперед, подав заявления и дав показания. Требовать от них большего сейчас – это уклонение от ответственности, а не справедливость», – подчеркнули авторы документа.

    Реакция последовала за неожиданным выступлением Мелании Трамп, в котором она категорически отвергла любые связи с Эпштейном и его пособницей Гислен Максвелл.

    Супруга американского лидера заявила, что не была жертвой финансиста, ничего не знала о его преступлениях и не знакомила его с Дональдом Трампом. Она также призвала Конгресс провести публичные слушания и заслушать показания пострадавших под присягой.

    В своем заявлении жертвы отметили, что инициатива первой леди перекладывает бремя. По их мнению, это защищает тех, кто наделен властью, включая Министерство юстиции и администрацию главы Белого дома, которая до сих пор не выполнила требования Закона о прозрачности файлов Эпштейна.

    Они также упомянули Пэм Бонди, которая должна ответить за утаивание документов и раскрытие личностей пострадавших. Ранее Минюст сообщил, что Бонди не подчинится повестке и не явится на запланированные слушания в комитет Палаты представителей.

    Мария и Энни Фармер в отдельном заявлении подчеркнули, что федеральное правительство долгое время неправильно вело расследование, игнорируя жертв и нарушая их конфиденциальность. Председатель надзорного комитета Джеймс Комер, в свою очередь, заявил, что слушания с участием пострадавших всегда планировались после завершения дачи показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелания Трамп опровергла слухи о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Ранее первая леди США поручила юристам добиться официальных извинений за подобную клевету.

    Представители Демократической партии поддержали инициативу супруги президента о проведении открытых слушаний.

