Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Посол Озеров заявил о минимальном военном присутствии России в Приднестровье
Военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона, сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя заявления молдавских властей об угрозах со стороны территории Приднестровья.
По его словам, Россия свела к минимуму военное присутствие в Приднестровье, где проводится миротворческая операция и охраняются склады боеприпасов, передает ТАСС. Озеров сообщил, что в последние годы российский контингент на левом берегу Днестра постоянно сокращался, почти все тяжелое вооружение было вывезено, а упреки в адрес Москвы необоснованны.
Озеров также опроверг заявление премьера Молдавии Дорина Речана о якобы планах Москвы направить в регион 10 тыс. солдат. «Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя – невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров», – заявил российский дипломат.
Кроме того, Озеров подчеркнул, что Россия строго соблюдает решения, принятые на переговорах по урегулированию приднестровского вопроса, и не предпринимала никаких шагов, которые могли бы их поставить под сомнение. Он обратил внимание на эффективность миротворческой операции, отметив, что формат «пять плюс два» и присутствие российских войск обеспечили длительный период мира в Молдавии.
В настоящее время оперативная группа российских войск, насчитывающая около 1 тыс. человек, продолжает работу по поддержанию мира и охране складов, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и смене формата миссии на гражданский, однако Тирасполь выступает против, указывая на неспособность гражданских миссий предотвратить конфликт в 1992 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину». Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства пятерых приднестровцев за службу в российской группе войск. Дмитрий Песков заявил об озабоченности России из-за планов Европы по Приднестровью.