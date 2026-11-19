Delfi: Кабмин Латвии решил ограничить русский язык в общественном пространстве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правительство Латвии намерено создать правовую основу для ограничения использования русского языка в общественном пространстве, пишет Delfi.

В план работы кабинета министров на период полномочий 15-го cейма включено принятие декларации о дерусификации. Документ должен закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов, а также создать правовую основу для укрепления латышского в качестве единственного государственного языка.

При этом в декларации не уточняется, какие именно ограничения планируется ввести и как они будут закреплены законодательно. Кабмин также намерен расширять использование латышского языка в рабочей среде, а Центр государственного языка планируется преобразовать в независимое учреждение для укрепления его потенциала и нейтральности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава правительства Латвии Андрис Кулбергс запланировал объявить состав нового кабинета министров.

В прошлом месяце Сейм Латвии принял закон о запрете использования русского языка в общественных медиа с 2027 года.

Жесткие требования властей страны к знанию государственного языка вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.