Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Сейм Латвии ограничил использование русского языка в СМИ
Сейм Латвии принял закон, запрещающий использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, за исключением случаев чрезвычайного положения и экстремальных ситуаций, пишет местный новостной портал LSM.
Латвийские парламентарии одобрили поправки, ограничивающие использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LSM. Исключения составят только ситуации чрезвычайного положения или экстремальные условия.
«Поправки предусматривают, что на языках, признанных самодостаточными, в том числе и на русском, содержание должно создаваться только в исключительных случаях: в экстремальной ситуации, в случае чрезвычайного положения», – говорится в документе.
Под особым правовым режимом понимается угроза внешнего врага или внутренние беспорядки, опасные для демократического устройства государства.
Инициативу поддержали 55 депутатов из ста, против высказались 24 парламентария. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. При этом медиа обязаны оценивать характер и интенсивность подобных угроз.
До 1 декабря текущего года средства массовой информации должны представить план реализации новых требований.
За ними также сохраняется обязанность производить контент на украинском и английском языках. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил подобную политику латвийских властей.
В прошлом году Сейм Латвии отстранил депутата Алексея Росликова от участия в заседании за слова в защиту русского языка.