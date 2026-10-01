Сейм Латвии ограничил использование русского языка в СМИ

Tекст: Денис Тельманов

Латвийские парламентарии одобрили поправки, ограничивающие использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LSM. Исключения составят только ситуации чрезвычайного положения или экстремальные условия.

«Поправки предусматривают, что на языках, признанных самодостаточными, в том числе и на русском, содержание должно создаваться только в исключительных случаях: в экстремальной ситуации, в случае чрезвычайного положения», – говорится в документе.

Под особым правовым режимом понимается угроза внешнего врага или внутренние беспорядки, опасные для демократического устройства государства.

Инициативу поддержали 55 депутатов из ста, против высказались 24 парламентария. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. При этом медиа обязаны оценивать характер и интенсивность подобных угроз.

До 1 декабря текущего года средства массовой информации должны представить план реализации новых требований.

За ними также сохраняется обязанность производить контент на украинском и английском языках. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил подобную политику латвийских властей.

В прошлом году Сейм Латвии отстранил депутата Алексея Росликова от участия в заседании за слова в защиту русского языка.