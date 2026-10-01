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    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
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    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 19:04 • Новости дня

    Сейм Латвии ограничил использование русского языка в СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сейм Латвии принял закон, запрещающий использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, за исключением случаев чрезвычайного положения и экстремальных ситуаций, пишет местный новостной портал LSM.

    Латвийские парламентарии одобрили поправки, ограничивающие использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LSM. Исключения составят только ситуации чрезвычайного положения или экстремальные условия.

    «Поправки предусматривают, что на языках, признанных самодостаточными, в том числе и на русском, содержание должно создаваться только в исключительных случаях: в экстремальной ситуации, в случае чрезвычайного положения», – говорится в документе.

    Под особым правовым режимом понимается угроза внешнего врага или внутренние беспорядки, опасные для демократического устройства государства.

    Инициативу поддержали 55 депутатов из ста, против высказались 24 парламентария. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. При этом медиа обязаны оценивать характер и интенсивность подобных угроз.

    До 1 декабря текущего года средства массовой информации должны представить план реализации новых требований.

    За ними также сохраняется обязанность производить контент на украинском и английском языках. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил подобную политику латвийских властей.

    В прошлом году Сейм Латвии отстранил депутата Алексея Росликова от участия в заседании за слова в защиту русского языка.

    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Захарова назвала заводы дронов в ЕС международными террористическими ячейками

    Захарова: Заводы БПЛА в Европе с участием Киева являются ячейками террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что производства по выпуску дронов в Западной Европе с участием Киева представляют собой международные террористические ячейки.

    Захарова заявила, что производства по выпуску беспилотников, развернутые в странах Западной Европы с участием украинских властей, представляют собой международные террористические ячейки, передает РИА «Новости».

    Выступая в эфире Первого канала, она отметила, что в Западной Европе развернута целая сеть по производству дронов совместно с киевским режимом.

    «Это даже нельзя назвать конгломератом или консорциумом. Это настоящие террористические международные ячейки», – подчеркнула Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot.

    В апреле МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после публикации данных о европейских заводах беспилотников.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для Вооруженных сил России.

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    1 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос

    Tекст: Денис Тельманов

    Поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост за девять месяцев этого года.

    Поставки российского топлива по европейской нитке магистрали увеличились на 1,4% за первые девять месяцев 2026 года, передает РИА «Новости».

    Объем прокачки через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на болгарско-турецкой границе с января по август достиг 13,2 млрд кубометров.

    Однако в сентябре зафиксировано снижение экспорта на 13,3% в годовом выражении и на 16,6% по сравнению с августом, до 1,3 млрд кубометров.

    Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Венгрию и Грецию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года поставки российского газа через «Турецкий поток» достигли исторического максимума в 18,1 млрд кубометров.

    В июле 2025 года экспорт по этому трубопроводу вырос до рекордных 1,59 млрд кубометров в месяц.

    В феврале того же года недельная прокачка газа на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн кубометров.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    1 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Украинского подростка задержали в Варшаве за подготовку теракта в ТЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несовершеннолетний гражданин Украины арестован правоохранительными органами Польши по подозрению в планировании вооруженного нападения на сотрудников правопорядка в одном из крупных торговых комплексов, сообщает варшавская комендатура полиции «Беляны – Золибож».

    Сотрудники правоохранительных органов столицы Польши пресекли преступление благодаря мониторингу Сети, передает РИА «Новости». «Тревожная информация о деятельности подростка в интернете вынудила действовать полицейских из районного управления», – заявили в варшавской комендатуре.

    Выяснилось, что 15-летний юноша искал материалы для организации атаки в торговом центре и убийства полицейских. Стражи порядка оперативно установили его личность и изъяли всю технику.

    На основании собранных улик действия квалифицировали как подготовку к преступлению. Суд Варшавы поместил фигуранта в молодежный воспитательный центр на три месяца, а его дальнейшую судьбу решит инстанция по семейным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре польские правоохранители арестовали 17-летнего подростка за подготовку нападений на школу и мечеть.

    Во Франции полиция поместила под стражу 16-летнего юношу за планирование теракта в учебном заведении.

    В Кабардино-Балкарии суд приговорил несовершеннолетнего местного жителя к семи годам колонии за подготовку вооруженного нападения на полицейского.

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    1 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале октября

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 841 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов октября опустились на 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 848,3 доллара, что на 0,1% ниже расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    К 9:00 мск показатель составил 841,2 доллара за тысячу кубометров.

    В 2021–2022 годах биржевые цены на газ в Европе находились на пике, достигнув в начале весны 2022 года исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. После снижения котировок новое удорожание было вызвано конфликтом на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, а по итогам сентября выросла до 897,1 доллара.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

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    1 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме

    Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не готовы к предметному диалогу и используют только политические лозунги, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.

    В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.

    Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.

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    1 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% по сравнению с августом, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров.

    Рост цен обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В течение месяца на стоимость газа также влиял низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, который к 22 сентября достиг лишь 70%, оставаясь на минимуме за всю историю наблюдений.

    Дополнительное давление на цены оказало продление до конца ноября действия форс-мажора компании Qatar Energy на поставки сжиженного природного газа клиентам в Азии и Европе.

    В результате средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF составила 897,1 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в середине сентября до 1008 долларов, превысив отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

    Напомним, в августе средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 17% по сравнению с июлем, до 745,4 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

    Во вторник стоимость энергоресурса снизилась в начале торгов.

    В понедельник цены выросли до 857 долларов.

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    1 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме

    GIE: Заполненность ПХГ Европы в сентябре осталась на историческом минимуме

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по итогам сентября составила 71,5%, оставшись на самом низком уровне для этого месяца за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Общая средняя заполненность хранилищ в Евросоюзе составила 71,9 млрд кубометров газа, или 71,54%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), которые приводит РИА «Новости».

    В 2021–2025 годах средняя заполненность газохранилищ Европы к 30 сентября находилась на уровне 87,05%. Таким образом, текущий показатель на 15,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Темпы закачки газа в сентябре составили в среднем 0,22%, что свидетельствует о стремлении европейцев быстрее пополнить запасы. Последний раз сопоставимые темпы закачки наблюдались в 2022 году (0,28%).

    В конце августа европейские ПХГ также находились на историческом минимуме (65,09%). Еврокомиссия ранее снизила целевой показатель заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%, а затем допустила снижение до 75% для стран, не успевающих накопить запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

    На прошлой неделе ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

    В конце августа заполненность ПХГ в Европе оставалась на историческом минимуме.

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    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
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    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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