Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в июле увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году – 1,59 млрд кубометров, передает ТАСС.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за январь–июль объем поставок по этому маршруту составил 9,91 млрд кубометров, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле экспорт вырос на 41% по сравнению с июнем и на 5% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, достигнув 1,59 млрд кубометров – это абсолютный рекорд для маршрута. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе текущего года и составлял 1,56 млрд кубометров.

Средняя суточная загрузка газопровода в июле составила 51,4 млн кубометров и оказалась на 5% выше, чем годом ранее, и на 37% больше июньских показателей. «Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом экспорта российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде признали закупку российского газа через «Турецкий поток». Россия увеличила экспорт газа в Европу по этому газопроводу.

Ранее объем поставок российского газа по «Турецкому потоку» достиг исторического максимума и превысил 396 млн кубометров за неделю.