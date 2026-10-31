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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    31 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич не счел конфликт с Россией неизбежным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что вооруженный конфликт с Россией не является неизбежным, но альянс должен быть к нему готов.

    Вооружённый конфликт между НАТО и Россией не является неизбежным, однако альянс должен быть готов к возможному противостоянию заранее. Об этом заявил латвийскому порталу LSM главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет RT.

    При этом Гринкевич подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Москву как угрозу для Североатлантического альянса.

    По его словам, наращивание военного потенциала НАТО соответствует принципу «мира через силу», которого придерживается президент США Дональд Трамп. Главком предположил, что подготовка к потенциальному конфликту может стать способом его предотвращения.

    Гринкевич добавил, что опыт государств восточного фланга НАТО, в частности Латвии, может быть полезен союзникам для укрепления институтов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь в Европе большую войну.

    В тот же день сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством. Хотя в понедельник глава командования спецназа бундесвера Андреас Кюне сообщил о подготовке к продолжительному противостоянию с Россией.

    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

    Историк Гавришко удивилась отказу премьера Эстонии смягчать риторику о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский историк Марта Гавришко выразила удивление из-за отказа премьер-министра Эстонии Кристена Михала смягчать риторику в отношении президента России Владимира Путина по просьбе США.

    «Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве», – написала Гавришко в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Она также отметила заразительность фирменной наглости Владимира Зеленского.

    Накануне Михал заявил о необходимости продолжать давление на президента России для смены курса страны. При этом Reuters сообщало о просьбе Пентагона к ряду стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, смягчить антироссийскую риторику из-за угрозы безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России вопреки просьбам союзников.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об агрессивном характере высказываний прибалтийских стран.

     Политолог Станислав Ткаченко сообщил о принятии Белым домом комплексной программы сближения с Россией.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

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    30 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Судан передал США доказательства контрабанды американского оружия с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Судана Мухиеддин Салем заявил, что власти республики передали Вашингтону документы об использовании в местном вооруженном конфликте американского оружия, прибывшего с Украины.

    Власти Судана предоставили американской стороне свидетельства применения поступивших с Украины вооружений, передает РИА «Новости». «В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников», – сказал Салем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем заявил о задержании и ликвидации участвовавших в вооруженном конфликте украинских снайперов.

    В четверг советник президента России Антон Кобяков заявил о резкой активизации украинских наемников в Африке в последние несколько лет.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.


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    31 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Военный эксперт Марочко: В ВСУ негласно разрешили расстреливать дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешило солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ликвидация собственных побратимов в ВСУ – это уже распространенная практика на линии боевого соприкосновения. Такие случаи, о которых мне стало известно, зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике», – сказал Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что Киев пытается скрывать случаи расправ над дезертирами, однако попавшие в плен украинские солдаты часто рассказывают о них.

    Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило ликвидировать сослуживцев за попытки сбежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили о массовом дезертирстве солдат новосформированной бригады ВСУ в Сумской области.

    Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть.

    Командир ВСУ пригрозил объявить дезертиром убежавшего из горящего блиндажа.

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    30 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата избили и похитили священника УПЦ

    Военкомы и полиция в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харькове сотрудники полиции и военные избили и похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ архимандрита Владимира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».

    Отмечается, что архимандрит Владимир получил тяжелые травмы. Он пытался спрятаться на территории церкви, однако его схватили и начали избивать. Прихожане также пострадали, пытаясь защитить священнослужителя. Сейчас священник удерживается в помещении военкомата, и связаться с ним невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования священника канонической УПЦ Максима Костюченко отправили на учебный полигон в Черниговской области.

    В тот же день сотрудники военкомата в Чернигове мобилизовали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.

    На прошлой неделе премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования от призыва.

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    31 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

    Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

    В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

    Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

    Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

    «Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

    Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.

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    31 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    Суд арестовал командира Ленинградской военно-морской базы за взятки

    Командир ЛенВМБ Суглобов арестован при получении взятки в 1,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гарнизонный военный суд заключил под стражу командира Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы Алексея Ионова по делу о взятках.

    Командир ЛенВМБ Алексей Суглобов и начальник инженерной службы учреждения Минобороны Алексей Ионов арестованы по делу о взятках. Суглобова, который возглавил базу в конце 2025 года, силовики задержали с поличным 21 октября на одной из улиц Кронштадта в момент получения 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

    Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Начальнику инженерного ведомства Ионову вменяют аналогичный состав преступления.

    По версии следствия, с конца 2025 года фигуранты систематически получали деньги от бизнесменов за покровительство и незаконную передачу территории ЛенВМБ в коммерческое пользование. Отмечается, что на землях военного городка в Ломоносове застройщики нелегально добывали песок и щебень, а в образовавшиеся котлованы коммерсанты сбрасывали строительный мусор для экономии на утилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере.

    В прошлом месяце сотрудник жилищно-коммунальной службы Игорь Шеметов стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной добычи криптовалюты в помещениях Министерства обороны.

    В апреле правоохранительные органы задержали в Подмосковье руководителя строительной организации по подозрению в присвоении крупной суммы при выполнении работ по контракту Минобороны.

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