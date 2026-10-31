Главком сил НАТО в Европе Гринкевич не счел конфликт с Россией неизбежным

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооружённый конфликт между НАТО и Россией не является неизбежным, однако альянс должен быть готов к возможному противостоянию заранее. Об этом заявил латвийскому порталу LSM главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет RT.

При этом Гринкевич подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Москву как угрозу для Североатлантического альянса.

По его словам, наращивание военного потенциала НАТО соответствует принципу «мира через силу», которого придерживается президент США Дональд Трамп. Главком предположил, что подготовка к потенциальному конфликту может стать способом его предотвращения.

Гринкевич добавил, что опыт государств восточного фланга НАТО, в частности Латвии, может быть полезен союзникам для укрепления институтов альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь в Европе большую войну.

В тот же день сенатор Григорий Карасин назвал позитивным сигналом инициативы европейских лидеров по возобновлению прямого диалога с российским руководством. Хотя в понедельник глава командования спецназа бундесвера Андреас Кюне сообщил о подготовке к продолжительному противостоянию с Россией.