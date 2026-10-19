На Украине обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У Хегсета на столе лежат контракты на передачу ракет для Patriot. Он их не подписывает», – заявил неназванный киевский чиновник украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По данным источников, партия оружия является довольно значительной, при этом боеприпасы уже полностью оплачены союзниками Киева. Еще один собеседник предположил, что действия министра являются политическим отказом.

В воскресенье американский госсекретарь Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям системы Starlink на Украине.

В мае газета The New York Times сообщила о сокращении помощи США Киеву на 99%.