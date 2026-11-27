Tекст: Игорь Иножарский

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что все страны – члены союза, а не «23 или 24», должны поддержать кредит Украине на 2027 год в размере 45 млрд евро. Мерц пригрозил наложить вето на бюджет блока, если все страны не подпишутся под кредитом; премьер Словакии Роберт Фицо назвал такую позицию классическим шантажом, а Чехия, Венгрия и Болгария также выразили сомнения, пишет The Guardian.

Опубликованный на этой неделе опрос фонда Кербера показал, что впервые Киев не пользуется поддержкой большинства немцев: 53% против военной помощи Украине, 46% за, тогда как год назад поддержка составляла 59%. Рейтинг неодобрения Мерца достиг рекордных 88%.

В восточных землях Германии поддержка Украины самая низкая – 31%, только 11% жителей востока за военную помощь, 75% хотят нормализации отношений с Россией. В Бундестаге на этой неделе Мерц столкнулся с критикой оппозиции, прежде всего АдГ, которая требовала прекратить финансирование Украины; против выступает и левая партия BSW. Бывший протестантский церковный лидер и теолог Маргот Кессманн призвала к смене курса и большей дипломатии: «Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить войну», – заявила Кессманн в интервью DLF, добавив, что Мерц не принимает всерьез «дискомфорт населения».

Правительство ФРГ избегает афишировать поддержку Киева с 2022 года и почти не говорит о 1,33 млн украинских беженцев, опасаясь роста недовольства на фоне кризиса стоимости жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усилить поддержку Киева и закрепить многолетнее финансирование Украины в бюджете ЕС. Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о финансировании помощи Украине из бюджета ЕС. В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал участия всех 27 стран союза в финансировании Украины.