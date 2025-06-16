Украинец женился на бывшей теще, чтобы избежать мобилизации

Tекст: Валерия Городецкая

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на одном из пунктов пропуска задержали 30-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые предъявили документы о браке, передает «Российская газета». Супруги уверяли, что между ними существует большая любовь, несмотря на то, что разница в возрасте составляет почти двадцать лет.

Во время проверки мужчина и женщина начали путаться в деталях совместной жизни, а в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что женщина является бывшей тещей задержанного.

В ведомстве отметили, что теперь паре грозит уголовная ответственность за попытку выезда по поддельным основаниям.

В мае украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, переодевшись в гражданскую одежду.