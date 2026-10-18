С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Полиция в Париже разогнала акцию протеста слезоточивым газом
Полицейские в Париже применили гранаты со слезоточивым газом для разгона участников незаявленной демонстрации на площади Республики, сообщили СМИ.
Отмечается, что десятки людей собрались на площади в ответ на призывы в соцсетях. Правоохранители были развернуты в ответ на манифестацию и использовали слезоточивые гранаты для разгона участников, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.
В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.
Участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля.