Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов во Франции

Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов

Tекст: Вера Басилая

Протестующие французы сравнили поведение своего лидера с казненной в ходе революции Марией-Антуанеттой из-за контраста между горящими баррикадами и веселящимся на концерте президентом, пишет The Daily Mail.

Издание Politico охарактеризовало протесты как серьезную политическую проблему перед выборами 2027 года. Между демонстрантами и полицией по всей стране произошли столкновения на фоне краха экономики и роста стоимости жизни.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возложил ответственность за кризис лично на главу государства и потребовал его отставки, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что правительство десятилетиями допускало массовую миграцию не поддающихся ассимиляции людей, которых приучили ненавидеть Францию. По данным местных источников, участники демонстраций поднимали плакаты с призывами к революции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов в Париже пригрозили французскому лидеру судьбой Людовика XVI.

Макрон пообещал наказать участников массовых погромов в стране.

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.