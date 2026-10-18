С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов во Франции
Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков по всей стране.
Протестующие французы сравнили поведение своего лидера с казненной в ходе революции Марией-Антуанеттой из-за контраста между горящими баррикадами и веселящимся на концерте президентом, пишет The Daily Mail.
Издание Politico охарактеризовало протесты как серьезную политическую проблему перед выборами 2027 года. Между демонстрантами и полицией по всей стране произошли столкновения на фоне краха экономики и роста стоимости жизни.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возложил ответственность за кризис лично на главу государства и потребовал его отставки, передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что правительство десятилетиями допускало массовую миграцию не поддающихся ассимиляции людей, которых приучили ненавидеть Францию. По данным местных источников, участники демонстраций поднимали плакаты с призывами к революции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов в Париже пригрозили французскому лидеру судьбой Людовика XVI.
Макрон пообещал наказать участников массовых погромов в стране.
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.