Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек
В ходе массовых беспорядков во Франции задержали 1,2 тыс. человек, при столкновениях с протестующими пострадали 150 полицейских и жандармов, сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.
«Цифры постепенно уточняются, и на момент, когда я с вами говорю, общее число задержанных достигло 1,2 тыс.», – приводит слова Лекорню РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие в Париже атаковали полицейский участок.
В субботу участники акций против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.