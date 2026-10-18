Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Участники беспорядков в Париже атаковали полицейский участок
Участники беспорядков напали на полицейский участок, сотрудники полиции были вынуждены защищать его, сообщил мэр центральных округов города Ариэль Вайль.
«Часть сил правопорядка в центре Парижа была вынуждена защищать полицейский участок», – сказал Вайль.
Он пояснил, что это снизило эффективность полиции в центральной части города, так как «комиссару было трудно распределять личный состав по всем направлениям, поскольку ему также приходилось обеспечивать защиту самого полицейского участка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Мэр отметил, что в течение дня обстановка менялась крайне быстро. По его словам, «было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала около 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.
Правоохранители в Париже применили водометы для разгона участников акции. Французская полиция также использовала слезоточивый газ при разгоне демонстрантов.