Участники беспорядков в Париже атаковали полицейский участок

Tекст: Антон Антонов

«Часть сил правопорядка в центре Парижа была вынуждена защищать полицейский участок», – сказал Вайль.

Он пояснил, что это снизило эффективность полиции в центральной части города, так как «комиссару было трудно распределять личный состав по всем направлениям, поскольку ему также приходилось обеспечивать защиту самого полицейского участка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Мэр отметил, что в течение дня обстановка менялась крайне быстро. По его словам, «было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала около 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

Правоохранители в Париже применили водометы для разгона участников акции. Французская полиция также использовала слезоточивый газ при разгоне демонстрантов.