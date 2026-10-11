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Рейтинг Макрона обрушился до исторического минимума
Рейтинг популярности президента Франции упал до рекордных 15%
Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума на фоне массовых опасений граждан за свое материальное положение, показали результаты опроса соцслужбы Ipsos BVA-CESI для газеты La Tribune Dimanche.
Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордных 15% за все время его пребывания у власти с 2017 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре и составлял 16%, передает ТАСС.
Снижение уровня поддержки французского лидера происходит на фоне нарастающей тревоги граждан по поводу экономической ситуации.
По данным исследования, 70% опрошенных выразили обеспокоенность своим материальным положением. Основными поводами для беспокойства стали покупательная способность, будущее системы социальной защиты, а также растущий государственный долг и бюджетный дефицит.
Помимо этого, социологи зафиксировали падение популярности представителей правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.
За прошедший месяц доля граждан, готовых поддержать их кандидатуры на президентских выборах 2027 года, уменьшилась на 4 и 3 процентных пункта, составив 32% и 33% соответственно. Опрос проводился 7–8 октября среди тысячи совершеннолетних французов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, слова Макрона о третьем президентском сроке вызвали возмущение французов в сети. Bloomberg сообщило, что годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.