И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Актера Депардье и писателя Уэльбека обвинили в групповом изнасиловании
Во Франции расследуют предполагаемое групповое изнасилование с участием Депардье
Французская полиция начала расследование по заявлению женщины, которая обвинила актера Жерара Депардье и писателя Мишеля Уэльбека в сексуальном насилии во время съемок фильма «Талассо» в декабре 2018 года. Женщина также заявила о причастности к преступлению режиссера картины Гийома Никлу.
По словам заявительницы, которой на момент съемок было 32 года, во время одной из сцен Депардье совершил в отношении нее сексуальное насилие, а Уэльбек удерживал ее, пишет France 24. Она также утверждает, что писатель принудил ее к сексуальному действию без согласия, пока работали камеры. Все трое мужчин обвиняются в причастности к насилию, однако роли, которые им приписываются, различаются. Фильм «Талассо» режиссера Гийома Никлу вышел в 2019 году. Депардье и Уэльбек сыграли в нем версии самих себя.
Расследование стало очередным разбирательством в отношении Депардье. В понедельник актер отказался от апелляции на обвинительный приговор по делу о сексуальном насилии над двумя женщинами на съемках другого фильма. Ранее суд признал его виновным по этому делу.
Кроме того, на следующей неделе должно стать известно, предстанет ли Депардье перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Судья распорядился передать дело в суд, однако актер отверг обвинения и подал апелляцию.
Уэльбек, которому 70 лет, также находится под следствием во Франции по отдельному делу. Его подозревают в подстрекательстве к дискриминации из-за высказываний о мусульманах, сделанных в 2022 году.
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