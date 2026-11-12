  • Новость часаУшаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
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    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 19:17 • Новости дня

    Депардье передумал обжаловать приговор по делу о домогательствах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский актер Жерар Депардье принял решение отозвать апелляцию на судебный вердикт по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни».

    Адвокаты артиста направили уведомление об отказе от апелляции, что приведет к вступлению в силу приговора первой инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter. Апелляционные слушания планировалось провести с 16 по 20 ноября.

    Ранее парижский суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за непристойное поведение в отношении 54-летней художницы-декоратора и 34-летней помощницы режиссера. Актера постановили занести в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лишили права участвовать в выборах на два года.

    Суд обязал обвиняемого выплатить пострадавшим 1000 и 2000 евро в качестве компенсации, однако отклонил требования прокуратуры о взыскании 20 тыс. евро за моральный вред и о принудительном психологическом лечении. По словам одной из потерпевших, которые приводит агентство Mediapart, после инцидента актер отказался извиняться и накричал на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продюсер Арно Фрилле сообщил об отказе Жерара Депардье от переезда в Россию.

    В прошлом году парижский суд признал актера виновным по делу о домогательствах во время съемок картины.

    Жерар Депардье собирался обжаловать вынесенный приговор.

    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    9 ноября 2026, 21:18 • Новости дня
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Правительство Ярославской области отказалось отменять концерт Киркорова

    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство Ярославской области не будет вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, несмотря на обращения местных общественников к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой об отмене мероприятия, сообщили в областном руководстве.

    Организатор концерта и площадка «Арена-2000» являются самостоятельными частными организациями, а проведение подобных мероприятий регламентируется федеральным законодательством и не относится к компетенции региональных властей, пояснили ТАСС в областном правительстве.

    Власти подчеркнули, что органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, если нет нарушений законодательства или угрозы общественной безопасности.

    Ранее ярославское отделение «Союза десантников России» и другие общественные организации обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт Киркорова, запланированный на 27 ноября.

    Поводом стал видеоролик, в котором певец в образе десантника разрывает тельняшку. Общественники сочли такое обращение со священными для десантников символами недопустимым в публичном пространстве.

    В обращении также отмечалось, что проведение концерта Киркорова в то время, «когда страна скорбит и сражается», аморально и может вызвать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки министерства обороны Украины включило Филиппа Киркорова в базу антироссийского портала.

    В пятницу час выступления Филиппа Киркорова на частных мероприятиях оценили в 20 млн рублей.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    10 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова

    Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова

    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.

    Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».

    «Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.

    Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    11 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

    Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

    Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    12 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

    Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Елисейском дворце два гвардейца почетного караула упали в обморок.

    Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

    «На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

    После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

    Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

    В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    10 ноября 2026, 13:41 • Новости дня
    Злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца из церкви во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из базилики Сен-Николя-де-Пор во французском регионе Лотарингия похитили и сожгли мощи святого Николая Чудотворца, сообщил местный приход.

    Священник базилики подал заявление в полицию об обнаружении кражи реликвария, в котором находились останки святого Николая, епископа Мирликийского. Полиция оперативно установила личность вора и задержала его, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу и приход церкви.

    На допросе задержанный признался, что разбил витрину, а затем сжег и раздавил реликвию. Свои действия он объяснил «борьбой с фетишизмом», приравняв поклонение мощам к суеверной практике.

    «Помимо культурной ценности этого предмета, сегодня нас глубоко задевает прежде всего то, что это является серьезным посягательством на нашу историю, нашу веру и религиозное преклонение поколений паломников», – заявили в приходе.

    Глава ассоциации «Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор» Дени Буркен уточнил, что уничтоженная реликвия представляла собой фрагмент кости длиной около 2 см. Он хранился в стеклянном футляре отдельно от других мощей в сокровищнице базилики. Буркен отверг утверждения вора о «фетишизме», подчеркнув, что церковь поклоняется не мощам, а Богу, а почитание мощей призвано выразить уважение к тем, кто жил в верности Христу. Это уже третье нападение на базилику с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный ножом мужчина проник в католический храм на востоке Франции.

    В мае преступники во Франции сменили тактику краж из культурных учреждений на налеты с угрозами.

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    11 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Сафронов объяснил отсутствие старшей дочери Федосеевой-Шукшиной на похоронах

    Сафронов: Дочь Федосеевой-Шукшиной не смогла выехать с Украины на похороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не смогла покинуть Украину, чтобы присутствовать на похоронах матери, сообщил художник Никас Сафронов.

    По словам Сафронова, при этом она намерена почтить память народной артистки РСФСР позднее, передает РИА «Новости». «Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов», – сообщил художник.

    Всего у Федосеевой-Шукшиной три дочери от разных браков. Младшие, Мария и Ольга, появились на свет в 1967 и 1968 годах, когда актриса была замужем за писателем Василием Шукшиным.

    Старшая дочь Анастасия родилась в 1960 году в союзе с актером Вячеславом Ворониным. После расставания родителей девочка осталась жить с бабушкой, а через некоторое время переехала к отцу в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дочери актрисы Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    10 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в последнее время переживает непростой период и часто испытывает чувство грусти.

    Исполнительница рассказала о своем душевном состоянии во время презентации нового клипа певицы Елены Север, передает РИА «Новости». По словам народной артистки России, в последнее время она стала очень часто грустить.

    «Такое время переживаю сейчас, столько грусти», – сказала Долина.

    При этом певица отметила, что после просмотра новой видеоработы своей коллеги ее собственное настроение заметно улучшилось.

    До этого артистка обращала внимание на большое количество негатива в свой адрес. Из-за этого у нее даже возникло стойкое ощущение, будто недоброжелатели наслали на нее порчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка запланировала взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» для передачи средств на нужды спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце юристы певицы начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений.

    В сентябре Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандальной истории с продажей своей квартиры.

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    10 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Макроны подали новый иск против назвавшей Брижит мужчиной журналистки

    Макроны обвинили американскую журналистку Кэндис Оуэнс в клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс, заявившей, что первая леди родилась мужчиной.

    Иск подан в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября, пишет газета Parisien. В документе более чем на 400 страниц содержится около 88 эпизодов предполагаемой клеветы, передает РИА «Новости».

    По версии четы Макрон, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила свои заявления, а «усилила распространение лжи». Журналистка неоднократно заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Супруги добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Адвокат Том Клэр заявил, что Макроны готовы приехать в США на заседание и предоставить фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре умерла французская журналистка Наташа Рей, инициировавшая расследование о гендерной принадлежности Брижит Макрон.

    В мае жители Франции получили условные сроки за внесение данных о супруге президента под мужским именем в налоговую декларацию.

    В январе парижский суд осудил десять человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере первой леди.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    Россия завоевывает мир новыми продуктами

    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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