Полиция во Франции задержала более 200 человек на протестах

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в МВД Франции, всего в стране прошло 137 демонстраций, в которых приняли участие около 106 тыс. человек, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что только в Париже число участников акций протеста достигло 24 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже и Нанте произошли столкновения между полицейскими и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

В ходе акции в Париже задержали 22 человека, включая троих несовершеннолетних.

В начале месяца на аналогичных протестах французские полицейские задержали 448 человек.