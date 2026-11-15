В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Полиция во Франции задержала более 200 человек на протестах
Правоохранительные органы Франции задержали 219 участников субботних протестных акций, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Как уточнили в МВД Франции, всего в стране прошло 137 демонстраций, в которых приняли участие около 106 тыс. человек, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что только в Париже число участников акций протеста достигло 24 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже и Нанте произошли столкновения между полицейскими и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.
В ходе акции в Париже задержали 22 человека, включая троих несовершеннолетних.
В начале месяца на аналогичных протестах французские полицейские задержали 448 человек.