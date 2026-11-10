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    10 ноября 2026, 19:05 • В мире

    Против Ле Пен бросили дзюдоиста

    Против Ле Пен бросили дзюдоиста
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Один из самых выдающихся французских спортсменов заявил о желании возглавить эту страну. О ком именно идет речь, каковы политические взгляды этого человека и почему сложно представить, что он принял столь амбициозное решение совершенно самостоятельно?

    В полку кандидатов на место французского президента прибыло: 9 ноября о намерении баллотироваться на этот пост объявил пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо, 37-летний Тедди Ринер. Можно было бы предполагать, что спортсмен просто занимается саморекламой, если бы Ринер не появился на политической сцене, что называется, в самый нужный момент.

    Динамика последних опросов оказалась весьма неблагоприятной для центристов, которые при Макроне привыкли управлять Францией, а теперь видят, как власть рискует ускользнуть из их рук. Ни мэр Гавра и глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп, ни евродепутат Рафаэль Глюксманн, ни тем более бывший премьер Габриэль Атталь не заинтересовали избирателя настолько, чтобы кто-то из этих кандидатов смог оказать серьезное сопротивление ультраправой Марин Ле Пен, которой опросы уверенно прочат первое место.

    И дело не только в Марин Ле Пен. Ее оппонент с противоположного края политического спектра, ультралевый глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон также расширяет базу своих избирателей, не давая шанса ни одному кандидату от центра даже зацепиться за второй тур. По самому свежему опросу общественного мнения HarrisInteractive для M6/RTL, первый тур должен принести Марин Ле Пен от 34 до 36% голосов избирателей, в то время как Жан-Люк Меланшон должен получить от 18 до 19%, оттеснив всех прочих.

    Эдуар Филипп, который какое-то время в опросах шел на втором месте, теперь отстает на весьма значительные проценты и смог бы собрать только от 11 до 14% голосов. Рафаэль Глюксманн застрял на 11-13%.

    Некоторые представители центристов, а также правых пытаются продвинуть идею праймериз и выдвижения единого кандидата, но идея эта таит в себе некоторое число подводных камней. Во-первых, между потенциальными кандидатами на праймериз слишком много противоречий, и не только политических. Во-вторых, в случае с Глюксманном праймериз уже имели место, и не сказать, чтобы результат сильно воодушевлял. Шума Глюксманн произвел много, но в итоге оказался неспособен бороться даже за второе место.

    И здесь французскому обществу внезапно предъявляют абсолютного чемпиона. Чернокожий уроженец Гваделупы, человек, сделавший себя сам, выступающий против расизма и обладающий безупречной спортивной репутацией, чья общенациональная канонизация достигла пика еще во время зажжения огня на домашней Олимпиаде-2024. Если попытаться хоть с какой-то долей приближения экстраполировать происходящее на отечественную политическую реальность, выдвижение Ринера – все равно что появление президентских амбиций у таких культовых фигур российского спорта, как Александр Овечкин или Федор Емельяненко.

    Ринер подчеркивает, что он «не правый и не левый», а в политику идет потому, что его удручает «социальный разлом» в стране. Правда, до последнего времени к государственному управлению он не имел никакого отношения.

    Но может быть, перед нами действительно самостоятельное решение амбициозного спортсмена, решившего стать политиком? Однако слишком уж откровенно приветствуют внезапное появление Ринера на политической сцене те, кто прямо противодействовал и Ле Пен, и Меланшону.

    Бывший премьер-министр Доминик де Вильпен заливается соловьем, приветствуя выдвижение дзюдоиста на президентские выборы 2027 года: «Нам всем нужен такой человек, как Тедди Ринер, где-то рядом». Потому что «он всех нас заставил мечтать и принес нам много счастья... Он прекрасно видит, в каком состоянии находится республика. То, что он включился в общественную жизнь и проявляет широту своей души уже не на татами, а на политической арене, – это очень хорошо… Я считаю, что ему есть что привнести; у него есть свой голос, есть опыт, которым он может поделиться».

    Уходящий президент Эммануэль Макрон, со своей стороны, отметил, что «очень рад» появлению дзюдоиста среди политиков. «Тедди Ринер – выдающийся спортсмен, гордость нашей страны. Я поддерживал его на соревнованиях, это человек с активной гражданской позицией», – заявил глава государства.

    Более того, социолог Жан-Даниэль Леви, занимающийся опросами общественного мнения для Toluna Harris Interactive, уже отметился заявлением, что кандидатуру Ринера, оказывается, и раньше тестировали на всякий случай в разных моделях опросов, и, мол, «один француз из десяти не прочь проголосовать за его кандидатуру». Однако есть еще более тонкие расчеты, которые стоят за этим выдвижением:

    Тедди Ринер должен стать, по французскому выражению, «камушком в ботинке» конкретно для Жан-Люка Меланшона и помешать ему оказаться во втором туре.

    «Интересно то, что если взглянуть на состав тех, кто сегодня задается вопросом: «А почему бы мне не проголосовать за Тедди Ринера?», то бросаются в глаза два момента, – рассуждает Жан-Даниэль Леви. – Во-первых, это преимущественно молодежь – а мы знаем, что именно эта часть электората сегодня может отдать свой голос за Жан-Люка Меланшона».

    Кроме того, по словам социолога, «сегодня каждый пятый сторонник «Непокоренной Франции» допускает мысль: «А почему бы и не Тедди Ринер?» – по крайней мере, так было до того, как он официально объявил о своем выдвижении... Мы видим, что нынешние избиратели не вполне удовлетворены тем политическим выбором, который им предлагают; они нуждаются в новых фигурах и новых политических ориентирах».

    Что представляет собой чемпион как самостоятельный политик, наглядно иллюстрирует его первое заявление по международной повестке.

    На вопрос о том, как строить диалог с лидерами сверхдержав (включая вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа), Ринер простодушно ответил: «Посмотрим, у кого рукопожатие крепче». Желание перенести законы татами в плоскость ядерной дипломатии исчерпывающе описывает уровень его стратегического мышления. Это классическая ставка элит на популистский образ, которым, как им кажется, будет легко манипулировать.

    Хотя с Тедди Ринером определенно связаны далеко идущие планы, пока что он играет роль пробного шара для проверки реакции избирателей. Какое-то время его будут раздувать всеми медийными способами (точно так же, как раздували Глюксманна, давая ему везде возможность высказаться в максимально благоприятной обстановке), а затем, если результат будет признан неудовлетворительным, попытаются сделать следующую ставку,

    Задача такого кандидата – как минимум оттеснить со второго места Меланшона. А уж там будут подключены все методы влияния на избирателя и вся мощь медийной машины, чтобы он проголосовал в нужном ключе, то есть не за Марин Ле Пен.

    Не исключено, что уже сейчас в кулуарах идут соответствующие смотрины на случай, если дзюдоист не оправдает себя: раз мужчина не справится, требуется женщина, известная, с положительным имиджем, желательно – не белая, возможно – мать-одиночка или что-то в этом роде, чтобы вызвать симпатию у широких масс. Так что неожиданно пожелавший стать президентом Франции дзюдоист наверняка будет не последним сюрпризом в ходе де-факто уже идущей в стране избирательной кампании.

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