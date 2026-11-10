В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Белоусов принял участие в совместном заседании советов ОДКБ
Минобороны: Белоусов принял участие в заседании советов ОДКБ в Москве
Министр обороны Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании уставных органов ОДКБ в Москве, на котором обсуждалось укрепление силового потенциала организации.
В Москве прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в котором участвовал глава российского военного ведомства, сообщается в канале Минобороны в Max.
В ходе мероприятия стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также состояние и перспективы развития ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности. Кроме того, участники рассмотрели реализацию приоритетов председательства России в организации в текущем году.
На заседании был принят ряд совместных решений для укрепления силового потенциала ОДКБ. В завершение работы участники подвели итоги деятельности организации в межсессионный период и спланировали мероприятия на следующий год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в пресс-службе президента России сообщили о планах президентов стран ОДКБ обсудить развитие системы ПВО в Москве.
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