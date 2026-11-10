Белоусов принял участие в совместном заседании советов ОДКБ

Минобороны: Белоусов принял участие в заседании советов ОДКБ в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В Москве прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в котором участвовал глава российского военного ведомства, сообщается в канале Минобороны в Max.

В ходе мероприятия стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также состояние и перспективы развития ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности. Кроме того, участники рассмотрели реализацию приоритетов председательства России в организации в текущем году.

На заседании был принят ряд совместных решений для укрепления силового потенциала ОДКБ. В завершение работы участники подвели итоги деятельности организации в межсессионный период и спланировали мероприятия на следующий год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в пресс-службе президента России сообщили о планах президентов стран ОДКБ обсудить развитие системы ПВО в Москве.

Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал рабочий визит в российскую столицу для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию во главе военной делегации республики.