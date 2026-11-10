  • Новость часаВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прорыв в искусственном интеллекте привел к дефициту обезьян
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Гимнаст Смирнов завоевал золото юношеской Олимпиады в многоборье
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня

    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение

    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Комментарии (17)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:09 • Новости дня
    Стала известна дата начала работы в России самозапрета на звонки из-за рубежа

    В Госдуме напомнили сроки начала работы самозапрета на звонки из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 марта 2027 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ), рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    Эта мера поможет сократить число случаев телефонного мошенничества, передает РИА «Новости».

    «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», – заявил Немкин.

    По его словам, порядок подключения и отключения ограничения должен быть максимально простым, чтобы им могли воспользоваться люди с разным уровнем цифровой грамотности.

    Особенно актуален этот инструмент будет для пожилых граждан, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

    Депутат добавил, что мошенники часто представляются сотрудниками банков или госучреждений, оказывая психологическое давление.

    Ограничение международных звонков поможет сократить такие контакты, хотя и не гарантирует полной защиты, так как злоумышленники могут использовать и российские номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Госдума приняла закон, позволяющий абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

    В мае на портале «Госуслуги» решили добавить функцию самозапрета на звонки с зарубежных номеров.

    В феврале Минцифры сообщило о намерении доработать меру о запрете международных звонков без согласия абонента.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Чувашии обнаружили затонувший автомобиль с пятью молодыми людьми

    МВД: В Чувашии затонул автомобиль с пятью пассажирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми, сообщили в МВД по Чувашии.

    «Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне вечером 22-летний житель Новочебоксарска выехал из дома на своей автомашине ВАЗ-2121 в компании друзей и пропал», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    В ходе поисков на берегу реки Цивиль в промышленной зоне Новочебоксарска обнаружили следы автомобиля.

    По предварительным данным, 22-летний горожанин уехал кататься с двумя приятелями и двумя подругами. Внедорожник нашли в реке на глубине 3–4 метров.

    На месте работают полицейские и спасатели, они извлекают автомобиль из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем.

    В результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-151 погибли четыре молодых человека.

    Также в Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения с пассажирской пристанью и падения машины в воду.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии

    Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели завершили поисковую операцию, подняв со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший автомобиль с телами пятерых погибших, сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

    «Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.

    По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.

    Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.

    В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Юрист предупредил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося

    Адвокат Цзен напомнил об угрозе лишения прав за оставление места ДТП с лосем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель рискует лишиться водительских прав или получить административный арест, если самовольно покинет место столкновения с лосем, даже если животное убежало в лес, заявил адвокат Матвей Цзен.

    «Самое главное – не уезжайте самовольно с места ДТП, даже если лось убежал в лес», – заявил Цзен. По его словам, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.

    Адвокат пояснил, что ДТП с лосем является полноценной аварией, так как дикое животное считается государственным имуществом. В связи с этим водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

    Кроме того, в случае ДТП необходимо вызвать полицию. При наличии ранения у животного об этом нужно обязательно сообщить, чтобы правоохранители привлекли специалистов. Цзен призвал не пытаться самостоятельно оказать помощь раненому зверю из-за возможной опасности.

    Увозить погибшего лося также запрещено, его судьбой должны заниматься уполномоченные службы, заключил адвокат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат Дмитрий Рощин предупредил о риске признания виновным в ДТП из-за использования летней резины зимой.

    В четверг Московская Госавтоинспекция сообщила о гибели двух лосей в результате ДТП в Зеленограде.

    Автоюрист Лев Воропаев допустил привлечение водителей к уборке улиц за неуплату штрафов и вождение без прав.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Госдуме назвали банкротство единственным способом списания долгов за ЖКХ

    Депутат Свищев назвал банкротство единственным способом списать долги за ЖКХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил, что процедура банкротства является единственным законным механизмом для полного списания долгов за жилищно-коммунальные услуги.

    «Процедура банкротства – единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные», – заявил Свищев. По его словам, задолженности, возникшие до подачи заявления, могут быть аннулированы по решению суда, передает РИА «Новости».

    Парламентарий отметил, что банкротство не освобождает от текущих платежей за свет, воду и тепло. Кроме того, суд может отказать в списании при намеренном уклонении от оплаты. Сама процедура требует расходов на услуги финансового управляющего.

    При долге от 50 до 500 тыс. рублей возможно внесудебное банкротство через МФЦ, а при большей сумме потребуется обращение в арбитражный суд. Депутат также предупредил об опасности попыток переждать трехлетний срок исковой давности, так как в это время начисляются пени и возможно отключение ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее юрист Михаил Лаврухин объяснил механизм проверки начислений за жилищно-коммунальные услуги.

    Также Банк России предложил учитывать долги граждан по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки.

    Кроме того, Верховный суд России запретил включать в платежные поручения за ЖКХ задолженность старше трех лет.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуме одобрили проект об ответственности филиалов иностранных банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять законопроект о распространении на филиалы иностранных банков ответственности за финансовые нарушения.

    Документ разработан в связи с недавним разрешением таким организациям обслуживать юридических лиц, передает РИА «Новости». Новые нормы призваны устранить правовой пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями.

    Уголовный кодекс дополняется статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Наказание предусмотрено за блокирование доступа в помещения, отказ передать документы и сокрытие баз данных, повлекшие крупный ущерб.

    Кроме того, упоминание филиалов зарубежных кредитных организаций вносится в действующие статьи о фальсификации финансовых документов, незаконных валютных операциях, дискредитации Вооруженных сил и махинациях с арестованным имуществом. Ответственность будет наступать в случаях, когда подобные действия создали помехи или привели к прекращению работы учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума обязала российские финансовые организации размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг.

    В январе нижняя палата парламента приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование.

    В прошлом году в Госдуму внесли поправки об увеличении для банков штрафов за нарушения при продаже финансовых продуктов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров заявил о планах ОДКБ лишить Армению права голоса из-за долгов
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      13 комментариев
    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации