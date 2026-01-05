В России намерены проработать механизм досудебной медиации при разводах

Tекст: Катерина Туманова

Согласно документу, в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» внесут поправки, предусматривающие приостановление производства по гражданским делам на время проведения медиации, а также обязательный досудебный порядок урегулирования семейных споров с применением медиации, передает ТАСС.

В документе отмечается, что «обязательная информационная встреча с медиатором будет проводиться в случае споров с участием детей». Также изменения предполагают создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по семейным конфликтам с детьми.

Планируется также определять уполномоченный федеральный орган, который займется государственной политикой и нормативным регулированием в сфере медиации, а также сообщением гражданам об этой процедуре.

Планируется, что граждан будут дополнительно информировать о возможности применения медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей. Подготовкой проекта федерального закона займутся Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Реализация инициативы рассчитана на 2026-2027 годы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода.

Депутат Буцкая в октябре призвала сделать обязательной медиацию при разводе. Юрист Кузьминова рассказала, как сохранить право жить с ребенком после развода.