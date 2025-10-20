Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Юрист Кузьминова рассказала, как сохранить право жить с ребенком после развода
Решение о том, с кем останется ребенок после развода, зависит от заключения опеки, привычного образа жизни и мнения специалистов, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
Споры о месте жительства ребенка после развода рассматриваются районным судом с обязательным участием органов опеки. Эти органы готовят два важных документа: акт осмотра места жительства каждого родителя и заключение по существу спора, рассказала юрист РИА «Новости».
Кузьминова пояснила, что органы опеки присутствуют на судебном заседании и участвуют в опросе несовершеннолетнего, если ребенку больше десяти лет. Однако их мнение не является решающим, а служит одним из доказательств, которые оценивает суд в совокупности с другими материалами дела.
Адвокат подчеркнула, что для успешного исхода важно собирать доказательства, подтверждающие, почему ребенок должен жить с тем или иным родителем. Оценивать личную привязанность ребенка могут специалисты по детско-родительским отношениям.
По словам Кузьминовой, суд учтет, если ребенок после расставания родителей уже проживает по определенному адресу, посещает близлежащую школу или детский сад, а его социальная жизнь связана с этим местом.
В подобных ситуациях смена адреса может быть признана нецелесообразной, если нет исключительных обстоятельств, например, злоупотребления одним из родителей алкоголем или запрещенными препаратами, либо постановка на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода. Депутат Буцкая в октябре призвала сделать обязательной медиацию при разводе.