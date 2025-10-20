Юрист Кузьминова рассказала, как сохранить право жить с ребенком после развода

Tекст: Ирма Каплан

Споры о месте жительства ребенка после развода рассматриваются районным судом с обязательным участием органов опеки. Эти органы готовят два важных документа: акт осмотра места жительства каждого родителя и заключение по существу спора, рассказала юрист РИА «Новости».

Кузьминова пояснила, что органы опеки присутствуют на судебном заседании и участвуют в опросе несовершеннолетнего, если ребенку больше десяти лет. Однако их мнение не является решающим, а служит одним из доказательств, которые оценивает суд в совокупности с другими материалами дела.

Адвокат подчеркнула, что для успешного исхода важно собирать доказательства, подтверждающие, почему ребенок должен жить с тем или иным родителем. Оценивать личную привязанность ребенка могут специалисты по детско-родительским отношениям.

По словам Кузьминовой, суд учтет, если ребенок после расставания родителей уже проживает по определенному адресу, посещает близлежащую школу или детский сад, а его социальная жизнь связана с этим местом.

В подобных ситуациях смена адреса может быть признана нецелесообразной, если нет исключительных обстоятельств, например, злоупотребления одним из родителей алкоголем или запрещенными препаратами, либо постановка на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

