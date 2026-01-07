Профессор назвала характерное отличие гриппа от ОРВИ

Профессор Бабаченко назвала отсутствие насморка в начале болезни признаком гриппа

Tекст: Мария Иванова

Отсутствие насморка в первые два дня болезни является характерным признаком гриппа, который отличает его от других острых респираторных вирусных инфекций, рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко.

Эксперт подчеркнула: «Для гриппа характерна высокая температура тела – до 39-40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет – это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа даёт о себе знать обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры».

У детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, так как их иммунная система ещё недостаточно «натренирована», отметила Бабаченко. Сухость и першение в горле появляются уже в самом начале болезни, затем могут перерасти в кашель и боль в горле. Среди неприятных особенностей гриппа – выраженная интоксикация: слабость, сонливость, потеря аппетита, тошнота и рвота, передает РИА «Новости».

Если заболевание проходит без осложнений, острая фаза длится около четырех-пяти дней, после чего самочувствие начинает улучшаться. Однако грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых возможны серьезные осложнения. Врач призвала не заниматься самолечением и при симптомах у ребенка обязательно вызвать врача.

Для лечения гриппа, помимо медикаментов, необходимы отдых и обильное питье – лучше всего домашний компот из сухофруктов, чай или вода. При этом специалист рекомендует не «перекутывать» заболевшего ребенка, чтобы не провоцировать дополнительное повышение температуры. Если состояние ребенка ухудшается – появляется одышка, спутанность сознания, вялость или температура не снижается после приема жаропонижающих, требуется немедленная медицинская помощь.

