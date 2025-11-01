Врач объяснила связь постоянного насморка с гормональными сбоями

Врач Чистик объяснила связь заложенности носа с гипотиреозом и гормонами

Tекст: Елизавета Шишкова

Постоянный насморк и заложенность носа, которые сохраняются неделями, могут быть признаком гормональных нарушений, сообщает Газета.Ru.

Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик объяснила, что особенно часто такие симптомы возникают при гипотиреозе – снижении функции щитовидной железы.

Она отмечает: «При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает. Замедленный обмен веществ вызывает задержку жидкости не только в носу, но и в других частях тела: лице, веках, пальцах. Пациенты часто ощущают постоянную заложенность, хотя выделений нет».

Врач добавила, что нередко подобные симптомы ошибочно принимают за аллергию и начинают лечиться антигистаминными препаратами или спреями, но без эффекта. Гормональный отек не связан с сезонами и не исчезает при смене климата или после очистки воздуха. Некоторые пациенты постоянно дышат через рот и жалуются на самочувствие, похожее на простуду, хотя насморка нет.

Помимо заложенности носа при гипотиреозе могут наблюдаться такие признаки, как сухость кожи, хроническая усталость, ломкость ногтей, набор веса, сонливость, охриплость голоса и выпадение волос. У женщин возможны сбои менструального цикла, а у пожилых людей постоянная заложенность порой становится единственным проявлением гормонального дисбаланса. Чистик подчеркнула, что многие игнорируют связь между этими признаками и годами пользуются каплями, что приводит к еще большему отеку.

Для уточнения причины она советует пройти анализы на ТТГ и свободный Т4, которые отражают работу щитовидной железы, а иногда – сделать УЗИ органа. Врач предупредила, что прием биотина может повлиять на результаты анализов, поэтому об этом важно сообщить медикам.

По словам Чистик, после назначения тироксина и нормализации гормонального фона отек проходит без использования сосудосуживающих препаратов, дыхание восстанавливается. Врач предостерегает от самолечения: длительное использование капель может вызывать ухудшение состояния, в том числе повышение давления у пожилых. Если заложенность продолжается четыре недели и не реагирует на лечение антигистаминами и спреями, рекомендуется проверить щитовидную железу. Коррекция гормонов позволяет устранить причину симптомов и избежать осложнений.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что грипп опаснее ОРВИ из-за резкого начала, высокой температуры до сорока градусов и риска осложнений при отсутствии вакцинации.

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что коронавирусный штамм «стратус» проявляется мягко и сопровождается осиплостью голоса в первые дни.