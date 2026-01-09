Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Гастроэнтеролог рассказала о снижающим риск онкологии типе питания
Гастроэнтеролог Дианова рассказала о снижающим риск онкологии типе питания
Включение в рацион растительных продуктов и уменьшение потребления обработанного мяса связано с меньшей заболеваемостью раком желудка и кишечника, сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Дианова рассказала, что в августе 2025 года было опубликовано исследование о влиянии вегетарианских диет на развитие разных видов рака.
«В молодом возрасте веганы имели более низкие показатели рака молочной железы и предстательной железы. В пожилом возрасте у песко-вегетарианцев обнаружены более низкие уровни заболеваемости колоректальным раком и раком молочной железы. У веганов и лакто-ово-вегетарианцев реже встречались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. У всех вегетарианцев, а особенно у лакто-ово-вегетарианцев, выявили более низкий уровень карциномы желудка», – сообщила она «Газете.Ru».
По словам специалиста, обработанное мясо является фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. Дианова объяснила, что канцерогенные соединения, образующиеся во время копчения, соления и добавления нитритов, могут повреждать ДНК клеток кишечника и способствовать развитию опухолей.
Она добавила, что преобладание растительной пищи в рационе способно снижать риски развития рака молочной железы и колоректального рака. Поэтому врач рекомендовала заменять мясо на рыбу, яйца и молочные продукты, а также обязательно включать в рацион овощи, зелень, фрукты и ягоды.