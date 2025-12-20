Песков: Вся страна будет болеть за российских фигуристов на грядущей Олимпиаде

Tекст: Мария Иванова

Вся Россия будет следить за выступлением фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, и Таня (олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка) будет следить. Я думаю, всей страной будем», – сказал Песков журналистам.

По его словам, фигурное катание – один из самых любимых и популярных видов спорта в России, а благодаря сочетанию спорта и искусства этот жанр получил новое развитие. Он подчеркнул, что в основе популярности лежит всенародная любовь к фигурному катанию.

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре подтвердил допуск Петросян и Гуменника к участию в Играх 2026 года в нейтральном статусе. Российские спортсмены ранее выиграли квалификационный турнир в Пекине и после рассмотрения специальной комиссии МОК были допущены к Олимпиаде.

Кроме тогоо, Песков назвал шикарными сейвы российского вратаря клуба Paris Saint-Germain Матвея Сафонова. В финале Межконтинентального кубка Сафонов отразил четыре из пяти пенальти и помог команде обыграть бразильский «Фламенго» по пенальти после ничейного счета (1:1, 2:1 по пенальти).

Песков заявил: «Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!», добавив, что команда по праву гордится Сафоновым и он «правильно делает». Сафонов перешёл в Париж летом 2024 года из «Краснодара» и уже стал обладателем титула Лиги чемпионов, чемпионата и кубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне российский голкипер провёл четыре матча за парижан, дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В составе сборной России Сафонов провёл 17 матчей и пропустил 12 голов.

Эти заявления Дмитрий Песков сделал после того, как посетил премьеру ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Золушка» и вручил ей букет белых роз. В день премьеры в постановке приняли участие ведущие российские фигуристы. Татьяна Навка исполнила роль Феи-крестной, Виктория Синицина стала Золушкой, Никита Кацалапов сыграл принца, Повилас Ванагас – короля, а Маргарита Дробязко предстала в роли мачехи.

Музыка для шоу была написана специально для этого проекта. Озвучку для ролей выполняли известные артисты: Александра Жулина стала голосом Золушки, Валерия озвучила Фею-крестную, короля озвучивал Филипп Киркоров, принца – Александр Панайотов, а мачеху – Ани Лорак.

В шоу приняли участие не только фигуристы, но также артисты цирка и каскадеры на коньках.