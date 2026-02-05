Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Более 23 тыс. граждан Польши посетили Россию в 2025 году
В прошлом году десятки тысяч польских граждан пересекли российскую границу, треть визитов носила сугубо деловой характер, говорится в статистических данных.
В общей сложности в страну в прошлом году въехали более 23 тыс. поляков, передает РИА «Новости».
Из этого числа 8 тыс. человек прибыли с деловыми целями, а 5,4 тыс. выбрали Россию для туристических поездок.
Еще 3,5 тыс. поляков совершили частные визиты. Подавляющее большинство путешественников, почти 90%, пересекли государственную границу на автомобилях, авиатранспортом воспользовались лишь 1,7 тыс. человек.
В ноябре сообщалось, что с января 2025 года Россию посетило 25 тыс. 352 гражданина Украины, при этом 24,3 тыс. прибыли авиарейсами.