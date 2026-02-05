Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама

Tекст: Катерина Туманова

Аудиозапись последнего сообщения Сейф аль-Ислама Каддафи опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещённой) его племянник Ахмед Каддафи, сообщали арабские СМИ.

В записи политик критикует иностранное вмешательство в дела Ливии после событий арабской весны, заявляя: «Разве ради этого умирали в 2011 году. Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери 500 млрд долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов», – приводит слова сына Каддафи РИА «Новости».

Сейф аль-Ислам отметил, что страной управляют иностранные державы, их послы и ставленники, а не ливийцы.

Сообщение, по словам племянника, было отправлено за сутки до гибели дяди.

Сейф аль-Ислам играл заметную роль в политике с эпохи правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он планировал баллотироваться на президентских выборах, но они не состоялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. На него напали неизвестные боевики. Позже стало известно, что политика убили во дворе дома. Президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно убийство сына Каддафи.