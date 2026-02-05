Starlink стала доступна в Таджикистане

«Единая Россия» анонсировала отчетную кампанию перед избирателями по всей России

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» запускает масштабную отчетную кампанию по результатам выполнения «Народной программы», с которой шла на выборы в Госдуму в 2021 году, пишет «Коммерсантъ».

Первый форум серии «Есть результат» пройдет 5 февраля в Челябинске, затем подобные мероприятия состоятся в десятках регионов. На форумах общественники, эксперты и представители отраслей заслушают отчеты о реализации программы в своем регионе и предложат идеи для новой версии документа, с которым партия планирует идти на выборы в 2026 году.

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, главная цель кампании – донести до жителей регионов конкретные примеры реализованных инициатив. Он подчеркнул, что среди ключевых достижений отмечаются мероприятия по социальной догазификации, новые меры поддержки граждан, благоустройство территорий, развитие экономики и помощь в приближении победы в спецоперации на Украине. Работа партии, как отметил Якушев, синхронизирована с национальными проектами, а обратная связь жителей позволит учесть их предложения в новой программе.

Региональные обсуждения будут подытожены на федеральных форумах при участии представителей правительства России. Все инициативы, отобранные в ходе кампании, рассмотрят на партийном съезде, который будет приурочен к старту предвыборной кампании. В 2024 году в «Народную программу» уже вносились изменения, касающиеся поддержки семей, выплат, здравоохранения, образования и участников спецоперации на Украине.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что подобная отчетная кампания – уникальная предвыборная стратегия «Единой России», отличающая ее от других партий. По его словам, единороссы реализуют больше конкретных проектов благодаря постоянному согласованию своих приоритетов с указами президента и решениями правительства.

Партия «Единая Россия» подготовила отдельный раздел народной программы для поддержки промышленности и внедрения инноваций. В новый раздел включили предложения экспертов отрасли.