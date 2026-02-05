В ЛНР при атаке дронов ВСУ ранения получили трое детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате атаки пострадали пять мирных жителей, указал Пасечник, передает ТАСС.

Он уточнил, что самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум – семь и три года.

Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.

Напомним, в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников. Над Кубанью нейтрализовали 36 дронов.

До этого в Брянской области при атаке украинского БПЛА по автомобилю пострадали две учительницы.