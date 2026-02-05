Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
В ЛНР при атаке дронов ВСУ ранения получили трое детей
Беспилотник украинской армии врезался в жилой дом в городе Ровеньки в Луганской народной республике, травмы получила семья с пятимесячным младенцем, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В результате атаки пострадали пять мирных жителей, указал Пасечник, передает ТАСС.
Он уточнил, что самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум – семь и три года.
Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.
Напомним, в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников. Над Кубанью нейтрализовали 36 дронов.
До этого в Брянской области при атаке украинского БПЛА по автомобилю пострадали две учительницы.