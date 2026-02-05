Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
В России резко уменьшили число платных мест в вузах
Масштабное урезание коммерческого набора в высшие учебные заведения провели в России, сообщили в четверг в Министерстве науки и высшего образования.
Сокращено 47 тыс., или 13% от числа платных мест, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что данная мера затронула главным образом частные образовательные учреждения. Ограничения введены для таких направлений подготовки, как экономика, юриспруденция, а также реклама и связи с общественностью.
Ранее сообщалось, что в высших учебных заведениях России сейчас получают образование 400 тыс. граждан других государств. Большинство приехали из стран СНГ, Китая и Индии.