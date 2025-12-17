Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять «механикой»

Tекст: Вера Басилая

В Верховном суде сообщили, что водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, передает РИА «Новости».

Мужчина из Красноярского края не смог получить справку для водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке и попытался оспорить это в суде. В иске он заявил, что установленная норма перечня медпоказаний не учитывает индивидуальную возможность управления транспортом, а он личным автомобилем пользоваться может.

В документе суда уточняется, что граждане без двух фаланг большого пальца на руке могут водить только авто с автоматической трансмиссией. Верховный суд отказал в удовлетворении иска, подчеркнув, что эти нормы направлены на обеспечение дорожной безопасности.

Ранее Верховный суд России подтвердил, что превышение установленного порога алкоголя в выдыхаемом воздухе даже на 0,01 мг/л имеет юридическое значение при определении состояния опьянения у водителя.

До этого Верховный суд подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением, за которое водитель лишается прав и получает крупный штраф.