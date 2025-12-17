  • Новость часаПекин заявил о готовности разгромить сепаратистов Тайваня
    Эрдоган стал чужим среди чужих
    17 декабря 2025, 08:58 Мнение

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Как сообщило агентство Bloomberg, Турция готова, игнорируя возражения Израиля, направить несколько тысяч военных в сектор Газа. Речь идет об участии турецкого контингента в составе международных стабилизационных сил (МСС), за создание которых ратовал Дональд Трамп. Он же теперь, если верить мировым СМИ, симпатизируя Израилю и премьеру Нетаньяху лично, якобы одновременно поддерживает и турецкое намерение внести вклад в постконфликтное урегулирование.

    Пока США не торопятся разъяснить механизм подключения Турции к МСС без одобрения Израиля. Особенно при условии, что Израиль считает Турцию прямой угрозой. Например, израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли недавно сказал: «Турция – это новый Иран. У нее есть амбиции расшириться в Сирии. Она строит базы в Сирии. У нее есть амбиции распространиться на Газу. Турция сегодня является самой серьезной угрозой для Израиля», – подчеркнул Шикли.

    В российской экспертной среде и медиа стали общим местом утверждения о всемогущей Турции. Ей приписывают всевозможные победы и успехи – от Карабаха до Ливии, часто игнорируя даже возражения турецких союзников и партнеров, которые явно думают иначе. Так, азербайджанский лидер Ильхам Алиев неслучайно несколько лет назад публично одернул турецкие СМИ и политиков за их утверждения о якобы ключевой роли турецких военных в Карабахе в 2020-м. Алиев подчеркнул, что на земле победили все же азербайджанцы, а не турки.

    Тем не менее мы регулярно слышим об уникальных свойствах турецких беспилотников или об очередном успехе протурецких боевиков в условной Сирии. Так соблазнительно поверить в грозных новых османов!

    Справедливости ради надо заметить, что турки и их лидер Эрдоган «умеют в пиар» – они все сделали для того, чтобы турецкая внешняя политика ассоциировалась с успехами мягкой и классической силы. Они поднаторели в интригах, неотъемлемая часть которых – способность действовать под шумок. Благо, недостатка во впечатлительной публике, готовой распространять что угодно о «неоосманской» угрозе, нет. У страха глаза велики. Экзальтация часто соседствует с алармизмом.

    Но в реальности для Турции все обстоит не столь радужно. Столкновение ХАМАС с Израилем 7 октября 2023 года среди прочего обнаружило неспособность Анкары контролировать даже такой, казалось бы, лояльный актив, как «родные исламисты». Сегодня многие уже забыли, что буквально накануне нападения боевиков ХАМАС президент Турции и премьер Израиля вообще-то договаривались в США о транзите израильской электроэнергии и газа через турецкую территорию в Европу. Договариваться об этом было бы абсолютно бессмысленно, если предположить, что остро нуждающиеся в валютных поступлениях от транзита турки всерьез замышляли нечто против израильтян или были в курсе планов ХАМАС. Дальнейшее развитие событий, когда Эрдоган открыто поддержал действия боевиков, а Нетаньяху сравнил с Гитлером и сорвал тем самым выгодные Анкаре соглашения, подтвердило явный провал турецких спецслужб.

    Вот почему в непримиримой антиизраильской позиции Эрдогана в поддержку ХАМАС по сей день нет почти ничего, кроме слов. Ими он пытался, с одной стороны, скрыть провал своей разведки, чтобы создать у наблюдателей впечатление, что все идет по плану и что поддержка «палестинского дела» – и есть расчет. С другой стороны, турецкий лидер пытался убедить свою общественность в том, что Анкара – последовательный защитник мусульман во всем мире. В итоге Эрдогану не удалось ни первое, ни второе.

    Даже сегодня, когда, казалось бы, официальных взаимоотношений и торговли между сторонами нет, турецкая разведка и МИД делают все возможное, чтобы Израиль поскорее вернулся к идее транзита энергоресурсов через территорию или акваторию Турции. Именно поэтому в последние два года Эрдоган предпринял отчаянные попытки реанимировать связи с энергетическим партнером Израиля по «энергетическому треугольнику» – Грецией, затем с Египтом, а в 2024 году и с властями Восточной Ливии. Цель – попробовать убедить израильскую сторону, что поставка газа в обход Турции контрпродуктивна. Результат пока прямо противоположен. Перечисленные игроки публично и непублично предъявляют туркам свои требования и условия. Надо ли говорить, что тем самым они в очередной раз обнаруживают ограниченность реальных возможностей и авторитета Турции в регионе.

    Желание Эрдогана убедить общественность в последовательности «защиты правоверных» наталкивается на противодействие оппозиции. Причем того сегмента оппозиции, который наиболее близок к президенту и его правящей Партии справедливости и развития. Ирония судьбы, но лидер набирающей популярность консервативно-исламистской Новой партии благоденствия (Yeniden Refah Partisi) Фатих Эрбакан постоянно акцентирует внимание на непоследовательности Эрдогана и его правящей партии в палестинском вопросе. Фатих Эрбакан – сын покойного политического наставника действующего лидера страны Эрдогана – Неджметтина Эрбакана. Представитель нового поколения Эрбаканов, в частности, указывает на то, что нефть из Азербайджана продолжает поступать в Израиль через турецкие порты.

    Вместе с тем не будем мазать все черной краской. Эрдогану удалось включить Турцию в переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и он стремится включить Турцию в процесс поставки гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа. Более того, турецкий лидер удостоился лестных эпитетов от Трампа, назвавшего его «фантастическим», «другом» и «надежным союзником». Трамп поблагодарил Эрдогана «за огромную посредническую помощь», которая привела к прекращению огня и освобождению заложников из сектора Газа.

    Правда, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. И Трамп – из тех людей, которые меняют свое мнение по несколько раз на дню.

    Израильское направление было и остается главной ахиллесовой пятой Эрдогана и на Ближнем Востоке, и в Восточном Средиземноморье.

    В Израиле теперь убеждены, что размещение вооруженных сил Турции в составе МСС представляет угрозу стратегическим интересам Израиля, поскольку Анкара в лучшем случае обеспечит лишь частичное разоружение ХАМАС. На этом фоне Трамп с высокой долей вероятности не станет протеже Эрдогана в глазах Нетаньяху или любого следующего премьера Израиля. И Эрдогану теперь придется вылезти из кожи вон, чтобы доказать влиятельному израильскому партнеру обратное – причем по всем направлениям.

