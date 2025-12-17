Эрдоган стал чужим среди чужих

Как сообщило агентство Bloomberg, Турция готова, игнорируя возражения Израиля, направить несколько тысяч военных в сектор Газа. Речь идет об участии турецкого контингента в составе международных стабилизационных сил (МСС), за создание которых ратовал Дональд Трамп. Он же теперь, если верить мировым СМИ, симпатизируя Израилю и премьеру Нетаньяху лично, якобы одновременно поддерживает и турецкое намерение внести вклад в постконфликтное урегулирование.

Пока США не торопятся разъяснить механизм подключения Турции к МСС без одобрения Израиля. Особенно при условии, что Израиль считает Турцию прямой угрозой. Например, израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли недавно сказал: «Турция – это новый Иран. У нее есть амбиции расшириться в Сирии. Она строит базы в Сирии. У нее есть амбиции распространиться на Газу. Турция сегодня является самой серьезной угрозой для Израиля», – подчеркнул Шикли.

В российской экспертной среде и медиа стали общим местом утверждения о всемогущей Турции. Ей приписывают всевозможные победы и успехи – от Карабаха до Ливии, часто игнорируя даже возражения турецких союзников и партнеров, которые явно думают иначе. Так, азербайджанский лидер Ильхам Алиев неслучайно несколько лет назад публично одернул турецкие СМИ и политиков за их утверждения о якобы ключевой роли турецких военных в Карабахе в 2020-м. Алиев подчеркнул, что на земле победили все же азербайджанцы, а не турки.

Тем не менее мы регулярно слышим об уникальных свойствах турецких беспилотников или об очередном успехе протурецких боевиков в условной Сирии. Так соблазнительно поверить в грозных новых османов!

Справедливости ради надо заметить, что турки и их лидер Эрдоган «умеют в пиар» – они все сделали для того, чтобы турецкая внешняя политика ассоциировалась с успехами мягкой и классической силы. Они поднаторели в интригах, неотъемлемая часть которых – способность действовать под шумок. Благо, недостатка во впечатлительной публике, готовой распространять что угодно о «неоосманской» угрозе, нет. У страха глаза велики. Экзальтация часто соседствует с алармизмом.

Но в реальности для Турции все обстоит не столь радужно. Столкновение ХАМАС с Израилем 7 октября 2023 года среди прочего обнаружило неспособность Анкары контролировать даже такой, казалось бы, лояльный актив, как «родные исламисты». Сегодня многие уже забыли, что буквально накануне нападения боевиков ХАМАС президент Турции и премьер Израиля вообще-то договаривались в США о транзите израильской электроэнергии и газа через турецкую территорию в Европу. Договариваться об этом было бы абсолютно бессмысленно, если предположить, что остро нуждающиеся в валютных поступлениях от транзита турки всерьез замышляли нечто против израильтян или были в курсе планов ХАМАС. Дальнейшее развитие событий, когда Эрдоган открыто поддержал действия боевиков, а Нетаньяху сравнил с Гитлером и сорвал тем самым выгодные Анкаре соглашения, подтвердило явный провал турецких спецслужб.

Вот почему в непримиримой антиизраильской позиции Эрдогана в поддержку ХАМАС по сей день нет почти ничего, кроме слов. Ими он пытался, с одной стороны, скрыть провал своей разведки, чтобы создать у наблюдателей впечатление, что все идет по плану и что поддержка «палестинского дела» – и есть расчет. С другой стороны, турецкий лидер пытался убедить свою общественность в том, что Анкара – последовательный защитник мусульман во всем мире. В итоге Эрдогану не удалось ни первое, ни второе.

Даже сегодня, когда, казалось бы, официальных взаимоотношений и торговли между сторонами нет, турецкая разведка и МИД делают все возможное, чтобы Израиль поскорее вернулся к идее транзита энергоресурсов через территорию или акваторию Турции. Именно поэтому в последние два года Эрдоган предпринял отчаянные попытки реанимировать связи с энергетическим партнером Израиля по «энергетическому треугольнику» – Грецией, затем с Египтом, а в 2024 году и с властями Восточной Ливии. Цель – попробовать убедить израильскую сторону, что поставка газа в обход Турции контрпродуктивна. Результат пока прямо противоположен. Перечисленные игроки публично и непублично предъявляют туркам свои требования и условия. Надо ли говорить, что тем самым они в очередной раз обнаруживают ограниченность реальных возможностей и авторитета Турции в регионе.

Желание Эрдогана убедить общественность в последовательности «защиты правоверных» наталкивается на противодействие оппозиции. Причем того сегмента оппозиции, который наиболее близок к президенту и его правящей Партии справедливости и развития. Ирония судьбы, но лидер набирающей популярность консервативно-исламистской Новой партии благоденствия (Yeniden Refah Partisi) Фатих Эрбакан постоянно акцентирует внимание на непоследовательности Эрдогана и его правящей партии в палестинском вопросе. Фатих Эрбакан – сын покойного политического наставника действующего лидера страны Эрдогана – Неджметтина Эрбакана. Представитель нового поколения Эрбаканов, в частности, указывает на то, что нефть из Азербайджана продолжает поступать в Израиль через турецкие порты.

Вместе с тем не будем мазать все черной краской. Эрдогану удалось включить Турцию в переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и он стремится включить Турцию в процесс поставки гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа. Более того, турецкий лидер удостоился лестных эпитетов от Трампа, назвавшего его «фантастическим», «другом» и «надежным союзником». Трамп поблагодарил Эрдогана «за огромную посредническую помощь», которая привела к прекращению огня и освобождению заложников из сектора Газа.

Правда, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. И Трамп – из тех людей, которые меняют свое мнение по несколько раз на дню.

Израильское направление было и остается главной ахиллесовой пятой Эрдогана и на Ближнем Востоке, и в Восточном Средиземноморье.

В Израиле теперь убеждены, что размещение вооруженных сил Турции в составе МСС представляет угрозу стратегическим интересам Израиля, поскольку Анкара в лучшем случае обеспечит лишь частичное разоружение ХАМАС. На этом фоне Трамп с высокой долей вероятности не станет протеже Эрдогана в глазах Нетаньяху или любого следующего премьера Израиля. И Эрдогану теперь придется вылезти из кожи вон, чтобы доказать влиятельному израильскому партнеру обратное – причем по всем направлениям.