  • Новость часаПесков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    Царев: Наган и Ермак – несовместимые понятия
    Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» в принципе из «12 стульев»
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    35 комментариев
    29 ноября 2025, 17:00 • Общество

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции
    @ denizcilikgm/X

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда?

    В субботу утром танкер Virat под флагом Гамбии подвергся у берегов Турции повторному нападению беспилотника. Вечером в пятницу на этом судне, которое находилось в 35 милях от берегов Турции, возник пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. На место происшествия были направлены спасательные группы. По данным морского управления, все 20 членов экипажа были в безопасности, хотя в машинном отделении наблюдалосьсильное задымление.

    По словам министра транспорта Турции Абдюлькадира Уралоглу, о субботней атаке сообщил капитан судна при обращении к береговым службам. Пожара на этот раз не произошло, экипаж эвакуации не затребовал, но к судну отправлялись катера береговой охраны. Министр уточнил, что сейчас изучаются причины ЧП, после ликвидации последствий атаки танкер, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

    Накануне турецкое управление мореходства сообщало о пожаре на танкере Kairos, который под флагом Гамбии шел из Египта в Новороссийск. Как сообщали в главной дирекции морских дел Турции, судно загорелось в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

    На момент инцидента груза на борту не было. Для эвакуации 25 членов экипажа были направлены спасатели. Все моряки были благополучно доставлены на берег, но работы по тушению пожара продолжились. В посольстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии на судне граждан России. В Анкаре проверяют все версии, в том числе вероятность взрыва, атаки БПЛА и случайного столкновения с морской миной.

    По данным западных СМИ, танкер Kairos находится под санкциями Британии и Евросоюза. В январе этого года США ввели санкции против танкера Virat, а затем это сделали страны Европейского союза, Швейцария, Великобритания и Канада. Оба судна называют частью так называемого теневого флота. Virat ранее ходил под флагами Барбадоса, Коморских Островов, Либерии и Панамы, а Kairos – Панамы, Греции и Либерии.

    Также в субботу в результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) под Новороссийском был уничтожен причал ВПУ-2 (выносное причальное устройство). Это нарушило график отгрузочных операций. По официальным данным пресс-службы КТК, удар был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск.

    По предварительным данным, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    «За атаками на танкеры в Черном море стоит киевский режим. Вполне вероятно, что танкер Kairos пострадал от мины, которые частенько появляются в этих водах. ВМС Украины установили сотни мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но возможен дрейф сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Подобные атаки могут также осуществляться с помощью симбиоза дронов в воздухе и безэкипажных катеров (БЭК) на воде. «Катера могли спустить на воду с судов во время обратных рейсов после доставки боеприпасов на Украину, но они и сами могли дойти из Одессы», – предположил собеседник.

    По его мнению, атаки, скорее всего, связаны с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. «В течение нескольких дней происходят массированные налеты беспилотников, в том числе на Таганрог. А удары по танкерам – это атака по так называемому теневому флоту. За всем этим видны интересы тех, кто вводит санкции против России, прежде всего, стран Евросоюза. Но по факту, я думаю, речь идет о британских спецслужбах, которые обосновались на украинском побережье и имеют огромный опыт диверсионной деятельности. Я напомню, что ранее были попытки подорвать «Турецкий поток», – рассуждает эксперт.

    При этом у «Турции свои амбиции, она показывает себя миротворцем». «Получается, что эти атаки – неприятный момент для Турции, посмотрим, как будет реагировать президент Тайип Эрдоган», – отметил спикер.

    Атаки на танкеры недалеко от турецких берегов повышают ставки в этом конфликте, добавляет Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Это вовлекает в конфликт Анкару, при этом атаки продемонстрируют беспомощность Турции перед угрозами, если она не отреагирует.

    Сегодня дроны атакуют танкер, а завтра могут потопить какой-нибудь сухогруз», – заметил Юшков.

    По его словам, Турция на этом фоне может стать более активной, в том числе в переговорном процессе. Но в этих атаках есть не только политический, но и экономический аспект.

    «Политический аспект заключается в том, что ставки поднимаются. Именно поэтому теперь удары наносятся по нефтяным танкерам с российской нефтью и по терминалам в Туапсе, Новороссийске и даже по терминалам КТК, через которые проходит до 80% экспорта нефти из Казахстана. То есть атакой по КТК они, по сути, ударили по Казахстану. Более того, собственниками этой нефти, как правило, являются американские и европейские компании», – пояснил Юшков.

    Что касается атаки на танкеры, то это не остановит экспорт нефти из России, но «цена перевозки по Черному морю будет выше». «Собственники судов начнут опасаться, и стоимость фрахта возрастет. В принципе, атаки по терминалам КТК и остановка экспорта нефти из Казахстана могут толкнуть нефтяные котировки вверх, что компенсирует подорожание логистики и в целом Россия получит те же самые деньги. Остается дождаться, как будет реагировать мировой рынок», – рассуждает Юшков.

    Экономист также напомнил, что атаки йеменских хуситов на танкеры и другие коммерческие суда в Красном море не привели к радикальным переменам на нефтяном рынке.

    По мнению Дандыкина, адекватным ответом было бы ужесточение режима судоходства в Черном море, ввод конвоев или ответные удары по украинским портам.

    «Заваривается интересная каша под соусом того, чтобы мирный план Трампа провалился»,

    – пояснил эксперт.

    Дандыкин назвал атаки на танкеры вблизи территориальных вод Турции «бандеровским плевком» в адрес Анкары. «Турция контролирует проливы в Черном море, продает Украине боевые машины и беспилотники, строит корветы для киевского режима. Но пока британские службы будут находиться в Одессе и Очакове, покоя в Черном море не будет. Атаки на танкеры означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда, это чистой воды терроризм. Сейчас в Черном море происходит пиратская деятельность киевского режима», – подчеркнул Дандыкин.

    То, что оба танкера шли под флагом Гамбии, независимого государства, для Украины не имеет значения. «Танкеры могли идти и под другими флагами, даже Монголии, которая не имеет военно-морского флота. ВСУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины пускаются во все тяжкие с целью сорвать мирные переговоры и обвинить в этом Россию. Удары по Новороссийску, в том числе по танкерам и причалу КТК – это все из одной оперы, совместные действия ЕС и киевского режима», – заключил спикер.

    Главное
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    СПЖ сообщил о вероятном отравлении митрополита Феодосия на Украине
    Трамп объявил о полном закрытии неба над Венесуэлой
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации