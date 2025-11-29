Tекст: Андрей Резчиков

В субботу утром танкер Virat под флагом Гамбии подвергся у берегов Турции повторному нападению беспилотника. Вечером в пятницу на этом судне, которое находилось в 35 милях от берегов Турции, возник пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. На место происшествия были направлены спасательные группы. По данным морского управления, все 20 членов экипажа были в безопасности, хотя в машинном отделении наблюдалосьсильное задымление.

По словам министра транспорта Турции Абдюлькадира Уралоглу, о субботней атаке сообщил капитан судна при обращении к береговым службам. Пожара на этот раз не произошло, экипаж эвакуации не затребовал, но к судну отправлялись катера береговой охраны. Министр уточнил, что сейчас изучаются причины ЧП, после ликвидации последствий атаки танкер, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

Накануне турецкое управление мореходства сообщало о пожаре на танкере Kairos, который под флагом Гамбии шел из Египта в Новороссийск. Как сообщали в главной дирекции морских дел Турции, судно загорелось в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

На момент инцидента груза на борту не было. Для эвакуации 25 членов экипажа были направлены спасатели. Все моряки были благополучно доставлены на берег, но работы по тушению пожара продолжились. В посольстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии на судне граждан России. В Анкаре проверяют все версии, в том числе вероятность взрыва, атаки БПЛА и случайного столкновения с морской миной.

По данным западных СМИ, танкер Kairos находится под санкциями Британии и Евросоюза. В январе этого года США ввели санкции против танкера Virat, а затем это сделали страны Европейского союза, Швейцария, Великобритания и Канада. Оба судна называют частью так называемого теневого флота. Virat ранее ходил под флагами Барбадоса, Коморских Островов, Либерии и Панамы, а Kairos – Панамы, Греции и Либерии.

Также в субботу в результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) под Новороссийском был уничтожен причал ВПУ-2 (выносное причальное устройство). Это нарушило график отгрузочных операций. По официальным данным пресс-службы КТК, удар был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск.

По предварительным данным, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

«За атаками на танкеры в Черном море стоит киевский режим. Вполне вероятно, что танкер Kairos пострадал от мины, которые частенько появляются в этих водах. ВМС Украины установили сотни мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но возможен дрейф сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

Подобные атаки могут также осуществляться с помощью симбиоза дронов в воздухе и безэкипажных катеров (БЭК) на воде. «Катера могли спустить на воду с судов во время обратных рейсов после доставки боеприпасов на Украину, но они и сами могли дойти из Одессы», – предположил собеседник.

По его мнению, атаки, скорее всего, связаны с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. «В течение нескольких дней происходят массированные налеты беспилотников, в том числе на Таганрог. А удары по танкерам – это атака по так называемому теневому флоту. За всем этим видны интересы тех, кто вводит санкции против России, прежде всего, стран Евросоюза. Но по факту, я думаю, речь идет о британских спецслужбах, которые обосновались на украинском побережье и имеют огромный опыт диверсионной деятельности. Я напомню, что ранее были попытки подорвать «Турецкий поток», – рассуждает эксперт.

При этом у «Турции свои амбиции, она показывает себя миротворцем». «Получается, что эти атаки – неприятный момент для Турции, посмотрим, как будет реагировать президент Тайип Эрдоган», – отметил спикер.

Атаки на танкеры недалеко от турецких берегов повышают ставки в этом конфликте, добавляет Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

«Это вовлекает в конфликт Анкару, при этом атаки продемонстрируют беспомощность Турции перед угрозами, если она не отреагирует.

Сегодня дроны атакуют танкер, а завтра могут потопить какой-нибудь сухогруз», – заметил Юшков.

По его словам, Турция на этом фоне может стать более активной, в том числе в переговорном процессе. Но в этих атаках есть не только политический, но и экономический аспект.

«Политический аспект заключается в том, что ставки поднимаются. Именно поэтому теперь удары наносятся по нефтяным танкерам с российской нефтью и по терминалам в Туапсе, Новороссийске и даже по терминалам КТК, через которые проходит до 80% экспорта нефти из Казахстана. То есть атакой по КТК они, по сути, ударили по Казахстану. Более того, собственниками этой нефти, как правило, являются американские и европейские компании», – пояснил Юшков.

Что касается атаки на танкеры, то это не остановит экспорт нефти из России, но «цена перевозки по Черному морю будет выше». «Собственники судов начнут опасаться, и стоимость фрахта возрастет. В принципе, атаки по терминалам КТК и остановка экспорта нефти из Казахстана могут толкнуть нефтяные котировки вверх, что компенсирует подорожание логистики и в целом Россия получит те же самые деньги. Остается дождаться, как будет реагировать мировой рынок», – рассуждает Юшков.

Экономист также напомнил, что атаки йеменских хуситов на танкеры и другие коммерческие суда в Красном море не привели к радикальным переменам на нефтяном рынке.

По мнению Дандыкина, адекватным ответом было бы ужесточение режима судоходства в Черном море, ввод конвоев или ответные удары по украинским портам.

«Заваривается интересная каша под соусом того, чтобы мирный план Трампа провалился»,

– пояснил эксперт.

Дандыкин назвал атаки на танкеры вблизи территориальных вод Турции «бандеровским плевком» в адрес Анкары. «Турция контролирует проливы в Черном море, продает Украине боевые машины и беспилотники, строит корветы для киевского режима. Но пока британские службы будут находиться в Одессе и Очакове, покоя в Черном море не будет. Атаки на танкеры означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда, это чистой воды терроризм. Сейчас в Черном море происходит пиратская деятельность киевского режима», – подчеркнул Дандыкин.

То, что оба танкера шли под флагом Гамбии, независимого государства, для Украины не имеет значения. «Танкеры могли идти и под другими флагами, даже Монголии, которая не имеет военно-морского флота. ВСУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины пускаются во все тяжкие с целью сорвать мирные переговоры и обвинить в этом Россию. Удары по Новороссийску, в том числе по танкерам и причалу КТК – это все из одной оперы, совместные действия ЕС и киевского режима», – заключил спикер.