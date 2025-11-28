Стала известна возможная причина пожара на шедшем в Новороссийск танкере

HaberDenizde: Причиной пожара на шедшем в Новороссийск танкере могла стать мина

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает HaberDenizde.com, горящее судно заметило находившееся поблизости турецкое судно Turkan Saylan, передает ТАСС. Как уточняется, очаг возгорания был обнаружен в районе машинного отделения Kairos, куда по первоначальной версии и попала мина.

В уведомлении береговых служб подчеркивается, что имеется риск затопления танкера. На помощь к месту происшествия уже направлены 12 катеров и буксиров, а также эвакуационное судно для спасения экипажа.

Главное управление мореходства Турции в пятницу сообщило, что танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия.

В начале ноября пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА.

В апреле танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула.