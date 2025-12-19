  • Новость часаPolitico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    19 декабря 2025, 10:45 • Новости дня

    Bloomberg: Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер, сообщает Bloomberg.

    США объявили «полную и всеобъемлющую блокаду» танкеров, следующих к берегам Венесуэлы и от них, передает Bloomberg.

    Под сомнение ставится законность данной кампании, поскольку она реализуется без санкции Конгресса и может быть расценена как акт войны против правительства Николаса Мадуро.

    Юристы и члены Конгресса опасаются пересечения тонкой грани между так называемым карантином отдельных судов и фактической морской блокадой. Правовое различие между этими действиями остается неясным, что усиливает озабоченность относительно мотивов и правовой основы проводимой военной операции со стороны администрации Дональда Трампа в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

    Ранее напряженность выросла после публикаций о приказе американских военных атаковать лодку предполагаемых наркоторговцев 2 сентября и нанесении повторного удара по выжившим, что привело к обвинениям в военных преступлениях, слушаниям в Конгрессе и требованиям раскрыть видеозаписи инцидента. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался публиковать полное видео атаки, несмотря на давление со стороны Конгресса.

    Министр иностранных дел Венесуэлы и президент Мадуро назвали задержание санкционированного судна у побережья республики «открытым преступлением» и «воровством». При этом официальные лица Белого дома заявляют, что действия оправданы угрозой со стороны наркокартелей, связанных с Венесуэлой, и необходимостью защиты граждан США.

    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Профессора международного права отмечают, что подобные действия в мирное время могут быть квалифицированы как акты агрессии и нарушения как международного, так и внутреннего американского законодательства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и Устав ООН, отметив необходимость уважения к законным процедурам.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

    Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о проявлении неоколониальных подходов со стороны США в отношении Венесуэлы.

    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    17 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    17 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также объявил «венесуэльский режим» террористической организацией.

    «Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что последствия для Венесуэлы будут «беспрецедентными» до тех пор, пока Венесуэла «не вернет Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые ранее украла».

    Трамп также заявил, что в связи с «кражей активов», а также «по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, назвав причины весомыми. США ранее объявили о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    17 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    МИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы

    МИД: Ситуация вокруг Венесуэлы грозит последствиями для Западного полушария

    МИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    На церемонии в Москве, посвященной 195-летию со дня смерти Симона Боливара, Щетинин подчеркнул: «Рассчитываем, что инициатором сегодняшней напряженности, которая нагнетается вокруг Венесуэлы, все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, что им удастся не допустить ошибки», передает ТАСС.

    Ранее NYT сообщила, что США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО.

    В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    17 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе предстоящего обращения к нации.

    Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

    Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

    Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

    Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

    Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.

    18 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    @ Doug Mills/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    17 декабря 2025, 11:27 • Новости дня
    NYT: США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО

    NYT: США разместили на Тобаго военный радар G/ATOR для перехвата воздушных целей

    NYT: США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Melanye Martinez/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Жители острова Тобаго возмущены появлением американского военного радара G/ATOR стоимостью десятки млн долларов, вызвавшего споры о роли страны в противостоянии США и Венесуэлы, сообщает The New York Times.

    Американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR, передает The New York Times.

    По словам жителей приморского района Краун-Пойнт, ночью туда прибыли крупные военные самолеты США, а утром люди обнаружили загадочный вращающийся объект, который оказался военным радаром.

    Власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей, как подтвердил производитель Northrop Grumman. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Размещение американских военных и техники в стране вызвало бурные политические споры и опасения, что страна становится участником противостояния США и Венесуэлы. Оппозиционные политики выражают тревогу, что правительство подыгрывает Вашингтону, подвергая страну риску.

    Премьер-министр Тринидада и Тобаго сначала заявила, что США помогают с аэропортом и дорогами, однако после появления фото радара признала, что техника используется для выявления поставок нефти и контрабанды с Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Президент США объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

    До этого власти Тринидада и Тобаго провели совместные военные учения с американской морской экспедиционной группой.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в Карибском море и у побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

    17 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    @ Alvaro DIaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп продолжает получать поддержку среди его сторонников за проведения военных ударов по подозреваемым в перевозке наркотиков судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, военные удары США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам у побережья Венесуэлы вызывают критику среди демократов и некоторых республиканцев в конгрессе, однако сторонники Трампа продолжают его поддерживать.

    Согласно опросам, республиканцы одобряют силовые действия Вашингтона в Карибском море и восточной части Тихого океана, последний из которых произошёл в понедельник. Такая поддержка придаёт Трампу политический простор для расширения кампании, которую он обосновывает борьбой с наркотрафиком.

    Действия США у берегов Венесуэлы совпадают с усилением давления на президента страны Николаса Мадуро. Хотя официально Вашингтон не связывает военные удары с желанием убрать Мадуро, Трамп ранее заявлял о возможности наземных операций и не скрывает стремления добиться ухода венесуэльского лидера.

    Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair прямо заявила: «Он хочет продолжать взрывать лодки, пока Мадуро не сдастся». Союзники Трампа в Конгрессе, включая сенатора Линдси Грэма, поддерживают такой подход: по их мнению, не удалось бы убрать Мадуро – это была бы «серьезная ошибка».

    Тем временем, по словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, «президент продолжит ставить американцев на первое место, нанося удары по наркоторрористам, привозящим смертоносный яд на наши берега – именно так, как он и был избран». Однако эксперты указывают, что свержение Мадуро может привести к дорогостоящим последствиям внутри США и усилить политическое противостояние.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    18 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    МИД выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия считает, что администрация США сможет придерживаться прагматичного подхода к ситуации с Венесуэлой и не допустит ошибок, которые отразятся на всем регионе, считает директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    «Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию [президента США Дональда] Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Щетинина, российская сторона очень рассчитывает на такой подход США в сложившейся ситуации. Дипломат подчеркнул, что Москва уверена в здравом смысле, который будет преобладать при принятии решений администрацией США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть.

    18 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США»
    Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США»
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США», сказано в направленном членам организации письме.

    «Дипломат ООН заявил, что встреча, вероятно, будет назначена на следующий вторник», – передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп распорядился во вторник «заблокировать» все нефтяные танкеры, на въезд в Венесуэлу и выезд из нее, что является последним шагом Вашингтона по усилению давления на правительство Николаса Мадуро, нацеленным на его основной источник дохода.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    17 декабря 2025, 23:23 • Новости дня
    Генсек ООН Гутерреш и лидер Венесуэлы Мадуро провели телефонный разговор

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне роста напряженности в регионе, сообщила пресс-служба главы ООН.

    «В ходе телефонного разговора Генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций относительно необходимости соблюдения государствами-членами международного права, в частности Устава ООН, проявления сдержанности и снижения напряженности для сохранения региональной стабильности», – сказано в заявлении от 17 декабря.

    Напомним, в начале декабря Гутерреш заявлял, что считает удары американских военных по наркоторговцам в Латинской Америке нарушением международного права.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    17 декабря 2025, 08:03 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли на фоне снижения запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду пошли в рост после выхода еженедельной статистики Американского института нефти (API), показавшей снижение запасов сырья в стране.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.44 росла на 1,26% относительно уровня предыдущего закрытия, до 59,65 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,36%, до 56,02 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим что в ночь на среду API опубликовал оценку динамики запасов в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 декабря, снизились на 9,3 млн баррелей. Позднее будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Напомним, что за неделю, завершившуюся 5 декабря, запасы уменьшились на 2,4 млн баррелей, до 425,1 миллиона.

    Кроме того на рост котировок влияет сделанное накануне заявление президента США Дональда Трампа о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России

    «Финляндия является соучастницей геноцида советского народа, поэтому заявлять, что Россия на всех нападала, а на нее никто не нападал, столь же глупо, сколь и нагло». Такими словами политологи комментируют последние русофобские заявления, звучащие из Прибалтики и стран Скандинавии – и объясняют, почему эти настроения распространены в Европе прежде всего именно здесь. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

