Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

«Прямо сейчас ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия США против Венесуэлы. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства», – приводит сайт российского постпредства выдержку из речи дипломата.

Небензя указал на то, что с появлением новых методов цели бывших метрополий остались прежними: ограбление менее развитых стран, эксплуатация их природных, людских и прочих ресурсов в своих интересах.

«Несмотря на сохранение колониализма в его современных проявлениях, сегодня страны мирового большинства все увереннее формируют собственную повестку, отстаивают право на самостоятельный путь развития», – добавил он.

Постпред России при ООН подчеркнул, что Россия с широким кругом единомышленников продолжает бороться с колониализмом во всех его формах.

«В первую очередь путем строительства подлинно многополярного мира, выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений, исключающих диктат и вмешательство извне», – резюмировал Небензя.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.



