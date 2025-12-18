  • Новость часаФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    При атаке дронов на ростовский порт погибли два члена экипажа танкера
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за российских активов
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400
    МВФ: Украина на грани банкротства
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    6 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня

    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (31)
    17 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (5)
    17 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе предстоящего обращения к нации.

    Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

    Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

    Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

    Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

    Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планируемый банкетный зал Белого дома подорожал до 400 млн долларов, его строительство реализуют на частные пожертвования, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стоимость бального зала в Белом доме может составить до 400 млн долларов, хотя позднее выразил уверенность, что реальная сумма будет ниже заявленной, пишет Bloomberg со ссылкой на CNN.

    Президент отметил, что за последние 150 лет было много попыток создать такой зал, но только сейчас появится возможность проводить в нем церемонии инаугурации.

    Трамп подчеркнул, что проведение инаугураций в здании Капитолия связано с рисками для безопасности и неблагоприятной погодой, а новый зал будет оборудован бронированными окнами толщиной 13 сантиметров. По словам Трампа, окна будут «непробиваемыми для чего-либо, кроме гаубиц».

    Стоимость проекта ранее оценивалась в 200 млн долларов, однако сейчас значительно выросла. Первоначальный план предполагал, что зал не затронет существующие строения, однако теперь планируется снос Восточного крыла.

    СМИ отмечают, что Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов зала, и постройка будет крупнее нынешней резиденции и Западного крыла, где находится Овальный кабинет.

    В Белом доме подчеркивают, что проект финансируется за счет частных пожертвований, но не раскрывают, кто именно участвует в финансировании. Ранее во вторник федеральный судья не стал приостанавливать работы по иску Национального фонда исторического наследия.

    Выступая, Трамп выразил благодарность судье за «смелость при вынесении правильного решения».

    Ранее американская НКО National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное Трампом. Одним из адвокатов истцов выступил бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    До этого президента США обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    Еще раньше строители начали демонтаж восточного крыла Белого дома.

    Комментарии (11)
    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    20 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Американца удивила сила православной веры и русского характера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетив православный храм в России, американец был впечатлён глубиной духовного опыта и признался, что впервые понял, почему русские славятся внутренней силой.

    Американец впервые посетил православный храм в России и был искренне потрясён не только архитектурой, но и атмосферой: он отметил, что «в ваши храмы люди приходят не просить, а чтобы пережить что-то грандиозное, что превосходит их самих», передает «Царьград».

    Гость из США заметил, что в Америке церкви устроены рационально и обычно создают комфортные условия для прихожан, а российские храмы производят впечатление пространства для глубоких личных переживаний. Его удивило, как легко прихожане стоят неподвижно и молча по несколько часов, не требуя привычных для американцев удобств – стульев, кондиционера или кофе.

    Особенное внимание американец обратил на звучание службы: по его словам, молитва в православной церкви больше напоминает искусство или даже боевой марш, в отличие от лёгкой и позитивной церковной музыки у него на родине. Он признался, что после этого опыта начал понимать, почему в России так ценят внутреннюю силу: «Вы растёте в культуре, где слабость не поощряется даже в молитве».

    Похожие впечатления у американцев возникают и в быту. Одна гостья Москвы рассказала, что после посещения магазинов её представления о России полностью изменились. Она ожидала увидеть пустые полки, но оказалась поражена изобилием товаров и особенно мясной продукцией, которой, по её словам, в США не встретить в таком количестве.

    По мнению иностранных гостей, привычный стереотип о России как о бедной стране не выдерживает столкновения с реальностью: жизнь здесь насыщенная и современная, что часто оказывается настоящим открытием для гостей с Запада.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем принципиальная разница между русскими и американцами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

    Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США по урегулированию на Украине Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

    Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    @ Alvaro DIaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп продолжает получать поддержку среди его сторонников за проведения военных ударов по подозреваемым в перевозке наркотиков судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, военные удары США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам у побережья Венесуэлы вызывают критику среди демократов и некоторых республиканцев в конгрессе, однако сторонники Трампа продолжают его поддерживать.

    Согласно опросам, республиканцы одобряют силовые действия Вашингтона в Карибском море и восточной части Тихого океана, последний из которых произошёл в понедельник. Такая поддержка придаёт Трампу политический простор для расширения кампании, которую он обосновывает борьбой с наркотрафиком.

    Действия США у берегов Венесуэлы совпадают с усилением давления на президента страны Николаса Мадуро. Хотя официально Вашингтон не связывает военные удары с желанием убрать Мадуро, Трамп ранее заявлял о возможности наземных операций и не скрывает стремления добиться ухода венесуэльского лидера.

    Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair прямо заявила: «Он хочет продолжать взрывать лодки, пока Мадуро не сдастся». Союзники Трампа в Конгрессе, включая сенатора Линдси Грэма, поддерживают такой подход: по их мнению, не удалось бы убрать Мадуро – это была бы «серьезная ошибка».

    Тем временем, по словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, «президент продолжит ставить американцев на первое место, нанося удары по наркоторрористам, привозящим смертоносный яд на наши берега – именно так, как он и был избран». Однако эксперты указывают, что свержение Мадуро может привести к дорогостоящим последствиям внутри США и усилить политическое противостояние.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    @ Doug Mills/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни, в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.

    По данным Bloomberg, США готовят дополнительный пакет санкций против российской энергетики в случае провала переговоров по мирной сделке на Украине, передает ТАСС.

    Источники агентства сообщили, что рестрикции могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

    Планируемые меры затронут так называемый теневой флот, который, по данным США, используется для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. В качестве объектов санкций рассматриваются и некоторые трейдеры, которых Вашингтон считает причастными к этим операциям.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил об ожидании информации от США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль ожидает от американской стороны информации об итогах консультаций с украинской и европейской сторонами по вопросу урегулирования, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами».

    Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России.

    Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Как сообщал Песков, Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако прогнозировать сроки завершения конфликта пока невозможно.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин приветствовал прогресс в диалоге с администрацией США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в общении с администрацией президента США Дональда Трампа и подчеркнул важность дипломатии в решении конфликтов.

    Россия приветствует прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Глава государства отметил положительные изменения в коммуникации между двумя странами после избрания Трампа президентом США.

    Путин подчеркнул: «Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией». При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва всегда стремилась решать сложнейшие вопросы дипломатическим путем.

    По словам президента, Россия даже в самых трудных ситуациях до последнего пыталась найти дипломатические развязки. Владимир Путин считает, что ответственность за неиспользованные дипломатические шансы несут те, кто «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине.

    Путин выражает готовность к поиску серьезного мира на Украине, но не поддерживает попытки создать искусственные временные передышки.

    Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков заявил о вреде любых санкций для международных отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что любые санкции затрудняют процесс налаживания отношений и могут негативно сказаться на переговорном процессе.

    Любые санкции негативно сказываются на процессе налаживания отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос о влиянии возможных новых санкций со стороны США, Песков подчеркнул: «Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно».

    Он отметил, что подобные меры осложняют диалог между Москвой и Вашингтоном и могут повлиять на ход урегулирования ситуации на Украине. Песков добавил, что введение очередных ограничительных мер не способствует поиску компромиссов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни.

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    Между тем в санкционные списки ЕС включили 17 человек и четыре организации из России.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии создал сайт с данными об уголовных делах против Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил специальную веб-страницу, посвященную уголовным делам президента США Дональда Трампа и ряда его приближённых.

    Как пишет Los Angeles Times, инициатива Ньюсома возникла на фоне его публичного противостояния с федеральными властями и снижения уровня преступности в штате, что он акцентировал в своих заявлениях, передает ТАСС.

    На сайте губернатора приводятся данные о «судимостях, коррупционных делах и связях с экстремистами» людей из окружения Трампа, в том числе о тех, кто был задержан по подозрению в мошенничестве, коррупции, торговле наркотиками или участии в событиях у Капитолия в 2021 году. Фотопортреты подозреваемых сгенерированы искусственным интеллектом и содержат яркую маркировку «преступник» или «осуждён».

    Сам Трамп в материалах web-страницы назван «главным преступником». В его «личном деле» упомянут случай получения в дар самолета Boeing 747-8 от катарской королевской семьи, а также содержатся обвинения в мошенничестве с криптовалютой и предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. На сайте отдельно цитируется: «Суд Нью-Йорка обвинил президента [Трампа] в 34 случаях фальсификации деловой документации».

    Отмечается, что запуск веб-страницы рассматривается как ответ администрации Ньюсома на действия федеральных властей и Белого дома, где был создан аналогичный ресурс с информацией о СМИ, которые президент США обвинял в предвзятости. Сам губернатор Калифорнии регулярно комментирует решения Трампа в соцсетях, высмеивая и критикуя политику главы государства.

    В ноябре Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    В шахте у Красноармейска погибли десятки военных ВСУ
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Самолет премьера Словакии Фицо серьезно повредили в аэропорту Брюсселя
    Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять «механикой»
    Адвокат Лурье заявила о нежелании Долиной предоставлять суду справку из ПНД

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил - болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Канада готова проглотить унижение от украинской разведки

    В канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала, связанного с сотрудничеством Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и спецслужб Канады. Оказалось, что украинцы не оценили гостеприимства и доверия канадской контрразведки, завербовали ее сотрудника и добыли ее секреты. А канадское государство теперь хочет спустить дело на тормозах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации