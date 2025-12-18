Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

Tекст: Анастасия Куликова

«Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

«Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

«Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

«США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

«Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

«Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.