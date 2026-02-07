  • Новость часаГлава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    7 февраля 2026, 14:00 • Новости дня

    Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

    Еврокомиссия сообщила о краже данных сотрудников в ходе кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к служебным мобильным номерам и именам части персонала Еврокомиссии получили злоумышленники после атаки на мобильную инфраструктуру организации, о похищении сообщили в самой ЕК.

    Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

    В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

    До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (32)
    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (24)
    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (8)
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (10)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Комментарии (17)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (3)
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

