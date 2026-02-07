Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Минобороны: Над тремя регионами сбили три украинских БПЛА
В течение шести часов в небе над Московским регионом, Белгородской и Брянской областями были уничтожены три беспилотника самолетного типа.
В течение дня российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает канал Минобороны России в Max.
По данным ведомства, один из БПЛА был сбит в пределах Белгородской области, еще один – над территорией Брянской области, третий был уничтожен в Московском регионе. Все инциденты произошли в промежутке с 9.00 до 14.00 по московскому времени.
В Минобороны подчеркнули, что действия сил ПВО предотвратили возможные последствия атак, детали ситуации уточняются.
Напомним, ранее в субботу на предприятии в Тверской области потушили пожар после атаки украинского беспилотника.
ПВО за минувшую ночь сбила 82 украинских беспилотника над различными регионами России.