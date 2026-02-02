Tекст: Ольга Иванова

Дмитриев назвал сатанистами тех, кто извлек выгоду после государственного переворота на Украине, передает ТАСС. По его словам, именно «сатанинская клика увидела и извлекла выгоду из «множества возможностей, множества» после госпереворота», что, по мнению Дмитриева, привело к украинскому конфликту.

Такое заявление он сделал, комментируя появившиеся в прессе сведения о переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с лицом по фамилии Ротшильд. Из опубликованных документов по делу Эпштейна следует, что собеседники обсуждали возможности, которые может принести госпереворот на Украине.

Министерство юстиции США ранее опубликовало полное досье Эпштейна, который был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств того, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом для известных политиков, предпринимателей и звезд, среди которых были Билл Клинтон и Дональд Трамп.

Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года. Несмотря на это, скандал вокруг личности финансиста продолжает вызывать широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

