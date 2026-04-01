Tекст: Ольга Иванова

Вывод украинских войск с Донбасса мог бы стать шагом к прекращению боевых действий, передает «Интерфакс». С таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1».

Ушаков отметил: «Если бы он (Владимир Зеленский) принял решение о выводе войск, и потом мы проверили бы, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск с Донбасса уже сегодня. Песков подчеркнул, что Зеленский должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса, иначе условия договора изменятся.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен собрать остатки критического мышления и принять справедливые мирные предложения России.



