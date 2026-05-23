Участники флотилии «Сумуд» решили пожаловаться на Израиль за жестокое обращение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участники гуманитарной флотилии «Сумуд» планируют инициировать судебные разбирательства против Израиля в нескольких странах, передает РИА «Новости». Активисты утверждают, что подверглись жестокому обращению после того, как их морская миссия с помощью для сектора Газа была перехвачена израильскими военными. Ранее представители объединения сообщали об около 30 переломах у задержанных, а также обвинили силовиков в домогательствах.

«Мы подадим жалобу в каждой из стран, граждане которых пострадали», – заявили члены организации на пресс-конференции в аэропорту Парижа по возвращении французских граждан. Десять из 37 французов, принимавших участие в акции, изъявили желание официально зафиксировать допущенные в отношении них нарушения.

Адвокат активистов уточнил, что уголовное дело будет возбуждено от лица всей флотилии по совокупности предполагаемых преступлений. Кроме того, каждый участник миссии имеет право подать индивидуальный иск. В свою очередь, управление тюрем Израиля категорически отвергло все обвинения, назвав их ложными и необоснованными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля израильские военные приступили к перехвату судов гуманитарной флотилии «Сумуд» у берегов Крита.

Позже вернувшиеся на родину турецкие активисты рассказали о жестоких избиениях задержанных со стороны израильских солдат.

Накануне глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала от Евросоюза ввести персональные санкции против израильского министра Итамара Бен-Гвира из-за этого инцидента.