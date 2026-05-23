МВД лишило российского гражданства более 4,5 тыс. человек за 2,5 года

МВД лишило приобретенного гражданства более 4,5 тыс. человек за 2,5 года

Tекст: Вера Басилая

С октября 2023 года территориальные органы министерства аннулировали статус тысячам лиц, передает ТАСС. Об этом в радиоэфире рассказал начальник профильного управления миграционной службы ведомства Роман Верещагин.



«Согласно данным нашей ведомственной статистики, с даты вступления в силу нового закона о российском гражданстве, с 26 октября 2023 года, территориальными органами МВД России принято более 4,5 тыс. решений о прекращении гражданства Российской Федерации», – сообщил Верещагин.



Основная часть таких решений связана с уголовными приговорами, из-за которых паспортов лишились свыше 3 тыс. человек. Еще более 400 иностранцев потеряли статус из-за уклонения от воинского учета. Около 300 решений приняли на основании данных ФСБ об угрозе национальной безопасности.

Представитель МВД подчеркнул, что подобные меры применяются исключительно к натурализованным лицам. Россияне, получившие паспорт по праву рождения, не подпадают под действие закона. При этом лишенные статуса люди могут попытаться вернуть его после истечения установленного срока.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о наличии более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства.

МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения.